Esterházy Alice emlékét megőrizzük

Gróf Esterházy Alice-t, miután befejezte megpróbáltatásokkal teli földi pályafutását, visszaadta lelkét Teremtőjének. Tegnap vettek tőle végső búcsút az apuliai Veglie városában, ahol férje mellé helyezték.

Ma, november 25-én, a Szent István-bazilika Szűz Mária-kápolnájában Majnek Antal püspök mutat be szentmise áldozatot a délutáni órákban.

Ilyen pillanatokban az ember megáll és emlékezik.

1961-ben csodálatos két hónapot tölthettem el Pozsonyban élő rokonaimnál, a Bulla családnál. Többször beszélgettünk a múltról, hiszen ők a Magyar Párt lelkes hívei voltak. A beszélgetés során merült fel többször gróf Esterházy János neve. Ismerték szomorú sorsát, de hollétéről nem tudtak semmit.

1989/1990-ben újra közismertté vált Esterházy gróf neve es története. Leánya, Alice harcolt édesapja rehabilitálásáért. Ezt nem tudta elérni, de szervezett a pozsonyi koronázó templomban František Mikloškoval, a szlovák parlament akkori elnökével édesapja emlékére egy magyar nyelvű misét. Telve volt a dóm.

A berlini Balassa Intézet igazgatójával és helyettesével 1999-ben megszerveztünk egy Esterházy János megemlékezést rengeteg képpel és dokumentummal. Esterházy Alice grófnő férjével, Gioacchino Malfattival is jelen volt. Előadásom során ismertettem a gróf életútját, Szolzsenyicin megemlékezését, majd bemutattam Simon Wiesenthal nácivadászhoz írott levelemet. Két zsidó család jelent meg az előadáson, akiknek az életét személyesen a gróf mentette meg.

Vaclav Havel elnök szinte rehabilitálta János grófot, az unokatestvér Karl Schwarzenberg a későbbi cseh külügyminiszter pedig ígéretet tett Esterházy hamvainak felkutatására, ami sikerrel járt.

Sajnos 2017-ben az újratemetésen nem tudtam részt venni. Két magyar és egy német nyelvű cikkben emlékeztem meg a „szlovákiai Wallenbergről“.Malfatti Esterházy Alice dedikációjával küldte el nekem a 2001 márciusában megjelent Esterházy János-emlékkönyvet. Ezt mint ereklyét őrzöm. Sajnos kapcsolatunk betegségének előre haladtával megszakadt.

Emlékét megőrizzük!

Prof. Dr. Makovitzky József (Heidelberg)