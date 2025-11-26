Pályázati tájékoztató Nagykaposon

Tegnap, november 25-én ingyenes tájékoztató estet tartott a nagykaposi Magyar Közösségi Házban a Külhoni Civil Közösségi Szolgáltató Központ Ung-vidéki és Bodrogközi szervezete a civil szervezetek számára. A tájékoztató az aktuális pályázati kiírásokra és a civil szervezetek törvényi változásokból eredő kötelezettségeire fókuszált.

Varga Tibor, a térségi civil szolgáltató központ nevében köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva a pályázati kiírások és támogatások nagy szerepét a civil szervezetek életében. A találkozón a térségben működő kulturális és sportszervezetek képviselői, illetve a települések polgármesterei vettek részt.

A tájékoztatón Lakatos Denisza, a nagykaposi Magyar Közösségi Ház projektmenedzsere ismertette a Bethlen Gábor Alap (BGA), a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) és az INTERREG aktuális pályázati felhívásait. A Bethlen Gábor Alap 2026. évi Erősödő Kárpát-medence Program felhívására 2025. november 13-december 4. között pályázhatnak a határon túli civil, nonprofit és egyházi szervezetek.

A Kisebbségi Kulturális Alapnál a magyar kisebbség számára eddig a színház-, zene-, tánc-, képzőművészet és audiovizuális művészetek támogatásának felhívása jelent meg, a további felhívások megjelenése decemberben és januárban várható.

Az előadó hasznos gyakorlati tanácsokat adott a pályázatok benyújtását és az online felületek kezelését illetően.

A tájékoztató másik fontos témája volt a civil szervezetekre vonatkozó „átláthatósági” információs törvény. Ennek értelmében átláthatósági jelentést kell majd készíteniük, és nyilvánosságra kell hozniuk a közpénzekkel való gazdálkodásukra vonatkozó információkat azoknak a civil szervezeteknek, amelyek legalább 3330 euró egyszeri állami támogatást kapnak egy évben, vagy legalább 10 ezer euró összegű közpénzt kaptak szerződés alapján.

A résztvevőknek lehetőségük volt kötetlen beszélgetés keretében pályázatokkal kapcsolatos tapasztalataik megvitatására. A szervezők a mostani találkozón túl lehetőséget biztosítanak a térségben működő civil szervezetek számára további egyéni tanácsadásra is a civil szervezetek működésével kapcsolatos ügyekben. A tanácsadás előzetes egyeztetés alapján zajlik a nagykaposi Magyar Közösségi Házban.

