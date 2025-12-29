Budapesten tartanak tüntetést a felvidéki magyarok szólásszabadságáért

Tüntetést tartanak Budapesten a felvidéki magyarok jogaiért és szólásszabadságáért. A megmozdulás apropóját az a jogszabály adja, amelyet 2025 decemberében fogadtak el a szlovák parlamentben, és amely szerint akár fél év szabadságvesztéssel is büntethető az, aki nyíltan megkérdőjelezi vagy tagadja a Beneš-dekrétumokat.
A szlovák hatóságok a Beneš-dekrétumokra hivatkozva még 2025-ben is koboznak el földeket, miközben a kormánypártok börtönnel fenyegetik azokat, akik felszólalnának e jogtiprások ellen.
A szervezők a közleményükben megjegyzik, hogy
a budapesti tüntetés célja, hogy kiálljanak a felvidéki magyarokat érintő szólásszabadság-korlátozások ellen, valamint hogy felhívják a figyelmet az európai értékek és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságára magyarok és szlovákok esetében egyaránt.
A megmozdulást pártoktól független, szolidaritási alapon szervezik.
A demonstráció szervezését Katona Illés, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogász szakos hallgatója és több fiatal kezdeményező vállalta.
Az esemény iránt jelentős az érdeklődés:
A szervezők tájékoztatása szerint két nap alatt több mint ezren jelezték részvételi szándékukat.
A tüntetést január 3-án, szombaton délután 5 órától tartják a Szlovák Köztársaság Nagykövetsége előtt, a budapesti Stefánia úton.
Sajtóközlemény/Felvidék.ma