Pellegrini aláírta a Btk. módosítását

Peter Pellegrini államfő ma aláírta a Btk. módosítását. Kijelentette, a módosítás tartalmáért teljes mértékben a javaslatot kidolgozó kormánynak, valamint az azt jóváhagyó kormánypárti parlamenti többségnek kell vállalnia a felelősséget. Pellegrini a közösségi hálón tájékoztatott arról, hogy aláírta a törvénymódosítást.

„Úgy döntöttem, nem küldöm vissza a törvényt a parlamentbe, nem élek vétójogommal és aláírom, a parlament által jóváhagyott formájában” – mondta Pellegrini.

Hozzátette, ez nem befolyásolja az érintettek jogát, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljanak vagy más eszközhöz folyamodjanak a módosítások miatt. Pellegrini teljes mértékben egyetért az ún. „horalky-törvény” visszaállításával.

„A kormánynak joga van reagálni valamilyen társadalmi jelenségre, amelyet a jelenlegi törvények nem kezelnek megfelelően, joga van a törvényeket bármikor módosítani és kijavítani”

– tette hozzá. Kitért arra is, hogy a törvényalkotási folyamat során további módosítások kerültek be az eredeti tervezetbe, és ezek vitákat váltottak ki a társadalomban és szakmai körökben is. Az egyik ilyen téma a vezeklő, vagyis a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottak vagy vádlottak ügye.

„Egy jogállam nem engedheti meg, hogy valakit csupán egy olyan ember vallomása alapján ítéljenek el, aki bűncselekményt követett el, ráadásul több korábbi vallomásában is hazudott”

– jegyezte meg Pellegrini. Azt is hozzátette, a kormánynak joga van arról is dönteni, hogy mi minősül bűncselekménynek, és meghatározhatja a büntetési tételeket is.

„Ez nem sérti az ország állampolgárainak alkotmányos jogait”

– fűzte hozzá. Vitatott kérdésnek nevezte a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadásának bűncselekménnyé nyilvánítását, az ún. Beneš-dekrétumok ügyét.

„Ez komoly téma, amihez nagyon ügyetlenül nyúlt hozzá az egyik ellenzéki párt, és a téma indulatokat vált ki a szlovákok és az itt élő magyarok körében is”

– mondta Pellegrini. Szerinte nem szabad ezzel a törvénnyel korlátozni senki jogait, hogy a magántulajdona konfiskálási ügyében bírósághoz forduljon.

„A bírósági úton való védekezés jogát a törvény nem érinti, azt pedig visszautasítom, hogy bárki nyilvánosan, szónoki tribünökről keltsen nyugtalanságot azzal, hogy olyan történelmi eseményeket kérdőjelez meg, amelyek nemcsak Szlovákiát, hanem Csehországot is érintik”

– szögezte le az államfő.

Azzal is egyetért, hogy egyetlen szlovákiai szabad és demokratikus választás eredményét sem befolyásolhatja más állam, vagy külföldről anyagilag támogatott szervezetet. Pellegrini kijelentette, a választási eredményeknek a polgárok szabad akaratát kell tükröznie, ezért egyetért azzal, hogy bűncselekménynek minősüljön más országok és egyéb hatalmak befolyásolási tevékenysége és az ilyen szándékkal nyújtott külföldi anyagi támogatás.

A parlament december 11-én szavazta meg a Btk. módosítását, melyről gyorsított eljárásban tárgyalt. A kisebb értékű lopásoknál újra bevezette a „háromszor és elég” elvét, tehát a visszaesőknél a vétség bűnismétlés bűncselekményének minősül. Módosul a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottak intézménye.

A választási kampány meghiúsításának bűncselekményébe bekerül az „idegen hatalom” általi beavatkozás. Emellett bűncselekmény lesz „a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”.

TASR/Felvidék.ma