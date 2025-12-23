Nem maradunk csendben!

Ahogy arról beszámoltunk, Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök aláírta a Büntető törvénykönyv módosítását. A döntés értelmében hatályba léphet az a rendelkezés, amely kriminalizálja a Beneš-dekrétumok máig tartó alkalmazásával kapcsolatos kritikát. Az ügyben több közéleti szereplő és politikus is megszólalt, köztük Tárnok Balázs jogász, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) alelnöke is.

Tárnok Balázs Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a törvénymódosítás súlyos sérelmet jelent a véleménynyilvánítás szabadságára nézve. Mint írta, egy olyan alapvető alkotmányos jogról van szó, amely „az emberi méltóság és a demokratikus berendezkedés egyik sarokköve”.

A FUEN alelnöke kiemelte: kisebbségi és emberi jogokkal foglalkozó jogászként, aki mélyen hisz az alapvető demokratikus értékekben és az emberi jogok egyetemességében, nem maradhat tétlen.

Bejegyzésében jelezte, hogy csatlakozik a Magyar Szövetség elnökének polgári engedetlenségre irányuló felhívásához.

„A törvény aláírása nem zárja le ezt az ügyet – éppen ellenkezőleg”

– fogalmazott Tárnok Balázs, hangsúlyozva, hogy a döntést követően is folytatja eddigi tevékenységét. Mint hozzátette: továbbra is fel fogja hívni a figyelmet a kialakult helyzet igazságtalanságára és jogtalanságára a szlovákiai és a nemzetközi nyilvánosság előtt, folytatva a megkezdett tájékoztatási és érdekképviseleti munkát.

A bejegyzésben külön hangsúlyt kapott az összefogás szükségessége is.

Tárnok Balázs szerint

„most van a legnagyobb szükség az egységre”, és közösen kell kinyilvánítani a hitet az alapvető emberi jogok sérthetetlenségében.

Mint megjegyezte: egyértelmű üzenetet kell küldeni a hatalom felé: „nem félünk”.

A FUEN alelnöke arra is rámutatott, hogy a jogállam nem adottság, hanem felelősség.

Megfogalmazása szerint

a jogállamért akkor is ki kell állni, amikor ez kényelmetlen vagy kockázatos.

Bejegyzése végén kitért arra is, hogy a karácsony az elcsendesedés és a pihenés ideje, ugyanakkor jelezte: januártól folytatják a megkezdett munkát.

„És soha nem maradunk csendben!” – húzta alá Tárnok Balázs.

BN/Felvidék.ma