Közel 9 millió eurót fordított szociális intézményekre Nagyszombat megye

Azok számára, akik mások segítségére szorulnak, a minőségi szociális ellátás a biztonság egyik legfontosabb pillére. Olyan helyet jelent, ahol nemcsak a szükséges gondoskodást kapják meg, hanem megtapasztalhatják a méltóság, a biztonság és az otthonosság érzését is. Ennek jegyében Nagyszombat megye 2025-ben is folytatta a megyei fenntartású szociális szolgáltató intézmények tervszerű fejlesztését és korszerűsítését.

„A szociális szolgáltatásokba fektetett minden beruházás az emberségbe történő befektetés. Idén mintegy 9 millió eurót fordítottunk intézmények építésére és modernizálására, részben uniós források felhasználásával is. A célunk, hogy Nagyszombat megyében mindenki korszerű, biztonságos és méltó ellátáshoz juthasson. A 2025-ös év megmutatta, hogy a nagy rendszerszintű változások is megvalósíthatók érzékenyen, az emberre fókuszálva. Legyen szó új lakhatási formákról Medvén, modern autizmusspecifikus szolgáltatásokról vagy a meglévő intézmények kapacitásbővítéséről – oda fektettünk be, ahol a legnagyobb volt az igény” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A Galántai járásban támogatott lakhatási intézmény és autizmus spektrumzavarral élő gyermekek számára kialakított speciális létesítmény jött létre: az egykori tanonciskola épületeit korszerű, teljesen felszerelt intézményekké alakították át, mintegy 800 ezer euró értékben.

A megye emellett szociális vállalkozás létrehozását is tervezi a térségben. Jókő községben új, tízfős kapacitású autizmus-specifikus intézmény épül, amelynek átadását 2026 tavaszára tervezik.

A Sopornyai Szociális Szolgáltatások Központja átfogó felújításon és bővítésen esett át. Az új, kétszintes szárnyban modern lakószobák, konyha, étkező, Snoezelen multiszenzoros helyiség, valamint további közösségi és kiszolgálóterek kaptak helyet, amelyek nagyobb komfortot, otthonosabb környezetet és magasabb színvonalú ellátást biztosítanak. A beruházás értéke 3,6 millió euró volt.

„Medvén a megye két korszerű, támogatott lakhatást biztosító intézményt épített, összesen 24 kliens számára. Az akadálymentesített épületeket úgy terveztük meg, hogy a lakók önálló életet élhessenek, miközben biztonságban és méltóságban érezhetik magukat. Az új intézmények várhatóan a jövő év tavaszán fogadják az első ellátottakat”

– mondta Blažena Flamíková, a Nagyszombat Megyei Hivatal Szociális Ügyek Osztályának igazgatója.

A növekvő igények miatt a megye Szakolcán bővíti a Zöld Ház (Zelený dom) nevű intézményt, amely már az átadás előtti szakaszban van. A több mint 2 millió eurós beruházás keretében egy új emelet épült, amely további lakószobákat, vizesblokkokat, kezelőhelyiséget, elkülönítésre szolgáló szobát, munkatársi tereket és közösségi helyiségeket biztosít. A fejlesztésnek köszönhetően nő a kapacitás és rövidül a várólista.

Morvaszentjános közelében időközben befejeződött egy speciális rendeltetésű intézmény építése is, amely modern lakó- és terápiás terekkel, sport- és pihenőzónákkal, teljes körű akadálymentesítéssel és rendezett környezettel várja a speciális szükségletű ellátottakat. A beruházás összköltsége meghaladja a 6,2 millió eurót.

BN/Felvidék.ma/TTSK