Forró Krisztián lemondott nemzetiségi tanácsadói tisztségéről

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök ma aláírta a Büntető törvénykönyv módosítását. Az államfő a döntést követően kijelentette: a módosítás tartalmáért teljes mértékben a javaslatot kidolgozó kormány, valamint az azt jóváhagyó kormánypárti parlamenti többség viseli a felelősséget.

A döntés nyomán Forró Krisztián benyújtotta lemondását a köztársasági elnök mellett betöltött nemzetiségi tanácsadói tisztségéről. A Magyar Szövetség korábbi elnöke korábban egyértelművé tette: amennyiben az államfő aláírja azt a jogszabály-módosítást, amely a Beneš-dekrétumok bírálatát büntethetővé teszi, lemond megbízatásáról.

Forró Krisztián a döntést saját Facebook-oldalán jelentette be. Bejegyzésében hangsúlyozta:

„A mai döntés után nem is dönthettem volna másként. Ma benyújtottam lemondásomat a köztársasági elnöknek nemzetiségi tanácsadói tisztségemről.”

Indoklásában kiemelte, számára a közéleti szerepvállalás csak akkor vállalható, ha az minden körülmények között összhangban marad az általa vallott elvekkel. Mint írta, ezek közé tartozik a jogbiztonság, a tisztelet és a közösség méltóságának védelme.

„Számomra a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveimmel”

– fogalmazott.

A bejegyzésben köszönetet mondott mindazoknak, akikkel együtt dolgozhatott, ugyanakkor jelezte: a közéleti munkát nem hagyja abba.

„Továbbra is kiállok a felvidéki magyarok és minden nemzeti közösség mellett – tisztán, nyíltan, következetesen”

– tette hozzá.

A poszthoz egy képet is mellékelt, amelyen szlovák és magyar nyelven is szerepel az üzenet:

„A tisztség elmúlik, az elvek megmaradnak.”

A történtekre reagálva a Magyar Szövetség is bejelentést tett. A párt közösségi oldalán közölte: polgári engedetlenségbe kezd a Büntető törvénykönyv vitatott paragrafusa miatt. Mint írták, január 22-ére, a magyar kultúra napjára tudományos konferenciát hirdetnek.

„A puding próbája az evés, a lex Benešé pedig egy tudományos konferencia”

– fogalmaz a bejegyzés.

A közlés szerint, ahogy azt Gubík László korábban a Dunaszerdahelyen megtartott Ártatlanság menetén is elmondta, a Btk. „abszurd paragrafusára” polgári engedetlenséggel válaszolnak.

A konferencia „A börtön ablakában?” címmel valósul meg január 22-én.

BN/Felvidék.ma