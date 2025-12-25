Semjén Zsolt: harcolunk a Beneš-dekrétumok ellen

Magyarország továbbra is küzd a Beneš-dekrétumok ellen, ugyanakkor baráti, együttműködésen alapuló magyar–szlovák kapcsolatok mellett nehezebb politikai eszközökkel éket verni a két nemzet közé, és az érzékeny kérdésekre is könnyebb megoldást találni – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patrióta csatorna szerdán közzétett videójában.

A nemzetpolitikáért is felelős kormányfőhelyettes hangsúlyozta:

nincs kollektív bűnösség, és alapvetően sérti az emberi jogokat, ha valakit közösségi hovatartozása miatt fosztanak meg jogaitól. Ezért harcolunk a Beneš-dekrétumok ellen – kérdését minden szlovák–magyar kisebbségi egyeztetésen napirendre tűzik.

Semjén Zsolt megjegyezte, szerinte korábban lett volna lehetőség az uniós csatlakozás feltételévé tenni az ilyen jogszabályok felszámolását, különösen a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésének tapasztalatai fényében.

Kijelentette azt is: a kormány mindenben az adott külhoni magyar közösség legitim politikai képviseletét támogatja. Felvidéken a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javaslatai irányadóak.