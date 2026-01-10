Šutaj Eštok cáfolja, hogy tömegesen visszaélnek a segélyekkel az ukránok

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter cáfolja, hogy tömegesen visszaélnek az ukrán menekültek a szlovák állam által nyújtott segélyekkel. Ezzel arra az álhírre reagált, hogy ideiglenes menedéket kapó ukrán állampolgárok felveszik a támogatásokat, pedig nem is élnek Szlovákiában. A belügyminiszter a közösségi médiában közzétett kisvideón reagált.

„Elárasztották az internetet az olyan állítások, hogy az ukránok tömegesen élnek vissza a rendszerrel, és pénzt húznak ki az államból. Ez nem igaz, manipulációról van szó. Szeretném nagyon határozottan leszögezni, hogy semmi ilyen nem zajlik” – jelentette ki Šutaj Eštok.

Megjegyezte, az úgynevezett ideiglenes menedék nem azonos a menedékjoggal, az Európai Unió ideiglenes intézkedéséről van szó, tekintettel a rendkívüli helyzetre.

Ezek a személyek kiutazhatnak és visszatérhetnek az országba, ez teljes mértékben törvényes. Ugyanakkor ha nincsenek tartósan Szlovákiában, nem jogosultak semmilyen támogatásra az államtól

– magyarázta a belügyminiszter. A szabályok szigorítása után mintegy 9 ezer háborús menekült kap elszállásolási támogatást. Viszont az ukrajnai menekültek többsége maga állja a lakhatási költségeit, illetve az EU erre a célra szánt támogatásából, és nem a szlovák költségvetésből.

„Szeretném megjegyezni, hogy főleg gyereket nevelő anyákról és súlyosan egészségkárosult emberekről van szó”

– tette hozzá Šutaj Eštok. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg 70 ezer ukrán állampolgár dolgozik Szlovákiában, és fizeti az adókat és járulékokat.

„Sokkal többet fizetnek be a rendszerbe, mint amennyit kivesznek belőle, az elmúlt néhány évet tekintve több 100 millió euróról van szó, amit befizettek az államkasszába”

– mondta Šutaj Eštok.

TASR/Felvidék.ma