Mérsékelt lavinaveszély érvényes a Tátrában

Szombaton a Magas-, a Nyugati- és az Alacsony-Tátrában 1700 méter feletti magasságban mérsékelt lavinaveszély van érvényben, amely a nemzetközi, ötfokozatú skála második fokozatának felel meg. Erről a Hegyi Mentőszolgálat Liptóújváron működő Lavinamegelőzési Központja tájékoztatott.

„A lavinaveszély helyi jellegű, elsősorban azokra a területekre koncentrálódik, ahol a szél nagyobb mennyiségű friss havat halmozott fel. Ezek a helyek a terepen nagyon nehezen felismerhetők. Az új hó a kuloárokban, mélyedésekben és sziklafalak alatt kevésbé stabil hópárnák formájában rakódott le. A lavina elsősorban további terhelés hatására indulhat meg. Nagyobb, spontán lavinák kialakulása nem várható” – közölték a hegyi mentők.

A hóborítás szerkezete változatos. Az utóbbi havazási időszakban tíz–húsz centiméter friss hó hullott, amelyet az erős szél a szélárnyékos területekre és az erdősávba hordott át, ahol a hóréteg vastagsága helyenként a 60 centimétert is meghaladja. A szélnek kitett helyeken a hóréteg egészen a régi hóig, illetve a sziklákig és a füves felszínig kifúvódott.

„A rendkívül alacsony hőmérséklet miatt az új hó nem tud megfelelően összekapcsolódni a régi hótakaróval, így instabil marad. Az új hó és az alatta lévő kemény réteg alatt egy kifejezett, szemcsés hóréteg található, amely már kisebb többletterhelés esetén is komoly lavinaveszélyt jelenthet” – figyelmeztetett a lavinamegelőzési központ.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk