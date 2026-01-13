Home Itt és Most Ismét felmentették Štefan Harabint az orosz agresszió pártolásának vádja alól
Ismét felmentették Štefan Harabint az orosz agresszió pártolásának vádja alól

Štefan Harabin (Fotó: Wikipédia)

A Legfelsőbb Bíróság kedden megerősítette a bazini Speciális Büntetőbíróság korábbi ítéletét, és felmentette Štefan Harabin volt igazságügyi minisztert, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét az ukrajnai orosz agresszió támogatásának vádja alól. Ezzel elutasította az ügyész fellebbezését, aki újratárgyalást és az ügy visszautalását kérte az elsőfokú bíróságra. A döntés jogerős.

A Legfelsőbb Bíróság szerint a Speciális Büntetőbíróság megfelelően értékelte ki a bizonyítékokat, és a megtámadott ítéletben semmilyen hibát nem fedezett fel. A fellebbviteli bíróság szerint sem sikerült bizonyítani, hogy Harabin bűncselekményt követett el.

Harabin pozitívnak nevezte a bíróság döntését. A sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a főügyésznek azok ellen kellene eljárnia, akik feljelentést tettek ellene.

Harabin szerint Oroszország nem sért nemzetközi jogot, csak a saját területét védi.

Tavaly májusban mentette fel a vádlottat a bazini bíróság, Ján Buvala bíró indoklása szerint nem követett el bűncselekményt. A vádiratban nemzetgyalázás és bűncselekmény pártolása szerepelt.

Martin Nociar, a Nagyszombati Kerületi Ügyészség ügyésze, tiszteletben tartja a bíróság döntését. „Rövid indoklása volt a Legfelsőbb Bíróság döntésének, természetesen alaposan át kell még tanulmányoznom” – mondta az ügyész.

A már megszüntetett Speciális Ügyészség ügyésze 2023 júniusában nyújtotta be a vádiratot Štefan Harabin kijelentései miatt, amelyeket nem sokkal az ukrajnai orosz agresszió kezdete után tett. A vádirat szerint Harabin a közösségi hálón azt írta, ő is ugyanazt tenné, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök, és a nácik pacifikálásáról beszélt.

TASR

