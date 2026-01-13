Home Szerintem Az aktuális magyar kártya
Az aktuális magyar kártya

Aich Péter
Aich Péter

Az ember végül mégis többet vár egy államfőtől, mint amit egy tudatosan félreértett tájegység magyar neve miatt tapasztalhattunk. A földrajzi nevekkel ez már így szokott lenni: amihez különböző (közelebbi) kapcsolat fűz, azt minden nemzet a saját nyelvén nevezi. Ez a helyzet a Felvidék fogalmával is, olyan ez, mint mondjuk Bécs, Lipcse, vagy Pozsony.

Magyarország hivatalos neve sem Maďarsko, Németországot nem Deutschlandnak hívjuk (Nemeckonak sem), a Felvidék esetében pedig nem egy városról vagy országról, hanem egy tájegységről van szó, amely sosem volt pontosan körülhatárolva, vagyis nem azonos a mai Szlovákiával. Miért kell e fogalom használatánál fölháborodni?

Történt ugyanis, hogy Magyar Péter amolyan leendő kormányfő-stílusban levelet írt a regnáló szlovák miniszterelnöknek, miután Peter Pellegrini, a szlovák államfő aláírta a Beneš-dekrétumokkal összefüggő nem is tudom hanyadik szlovák törvényt, amely szerint börtönnel büntethető az, aki e dekrétumokat megkérdőjelezve emlegeti, kétségbe vonja, netán igaztalannak minősíti. A levélre viszont nem a címzett, a szlovák kormányfő, hanem az államfő reagált, mintha Pellegrini Fico titkára lenne. Ráadásul nem a lényegre reagált, hanem azt mondta el, mennyire megsértődött a Felvidék fogalom használata miatt. Aztán kiderült, e fogalom a levélben nem is szerepelt, azaz ha minden igaz, Pellegrini célzottan, tudatosan viszályt keltve hazudott. Ez nem éppen jó pont. Meg aztán egy intelligens embertől nem ezt várja az ember. Habár – nos,

nem ez Pellegrini első kirohanása a magyarok ellen.

Utánanézhető tény viszont, hogy a Felvidék fogalmát egy bizonytalan kiterjedésű területre értették. Olyan ez, mint mondjuk a Dunántúl, s ezáltal egyben a magyar szókincs része. De hogy miért kell ezért nyelvészkedni és megsértődni? Mert emiatt következett Pellegrini dörgedelme. Miért, teszem föl magamnak újra és újra (fölöslegesen) a kérdést. A legfelsőbb politikai szinten így képzelik a szlovák-magyar kapcsolatok jobbítását?

Mi értelme van ennek? Hiába mondják, hogy az illetékes 13 (tizenhárom, az összes 143 közül) Beneš-dekrétum – mert ezekről van szó, nem az összesről – már nem hatályos. Azokat ugyanis senki sem vonta vissza, s azokra hivatkozva máig államosítanak (magyarán: elkoboznak) földeket. A többi dekrétumra a háború utáni elrendezés végett ugyan szükség volt, de jogszerűsége megkérdőjelezhető, éppen azért azoknak ideiglenesnek kellett volna lenniük. De nem így történt,

máig nem sikerült normális parlamenti döntéssel e dekrétumokat normális törvényekkel helyettesíteni.

Érthetetlen ez a mulasztás. A szocialista internacionalizmusra fölesküdött kommunistáktól ez aligha volt elvárható, ám a demokráciára, jogállamiságra stb. fölesküdött új politikai garnitúrától talán már igen – de ők sem tették meg. Mert a magyar kártya valahogy mindig jól jön. Azt is látjuk, hogy a magyar kártya az államfő értékskálájában is állandósult, fontos tényező. Jogi értelemben pedig e dekrétumokat az állami jogrendszer alapjává emelték – ezt viszont már sikerült törvénybe foglalni.

Ráadásul aki ezt szóba hozza, azt akár börtönbe zárhatják. Egyszerűen azért, mert az összes Beneš-dekrétumot hatályosnak tartják, minek következtében értelemszerűen minden Szlovákiában (a Felvidéken, s az egész újjáalakult Csehszlovákiában!) élő magyar háborús bűnös lett. Magyarságomat sosem tagadtam, de azt, hogyan lettem ezáltal háborús bűnös, nem értem. Van erre egyáltalán itt a Felvidéken értelmes magyarázat?

Egyszerűbb és emberibb lett volna a megoldással foglalkozni, s nem a magyar szókincs miatt hisztériázni. Például úgy, hogy az inkriminált tizenhárom (13) dekrétumot egyszerűen törölnék, semmisnek nyilvánítanák.

De úgy látszik, minket magyarokat a szlovák alkotmány értelmében is (my národ slovenský) ellenségnek tartanak.

Aich Péter/Felvidék.ma

