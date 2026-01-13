Babiš: zéró tolerancia az illegális migrációra!

A kormány célja, hogy Csehország öntudatos, biztonságos és gazdaságilag erős ország, s a világon a legjobb hely legyen az élethez – jelentette ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök kedden Prágában, amikor ismertette kormánya programját és bizalmat kért számára a képviselőháztól.

Több mint egyórás beszéde elején Andrej Babiš élesen bírálta elődjét, a Petr Fiala vezette, jobbközép koalíciós kormányt, amely szerinte gazdaságilag tönkretette Csehországot. Az új kormány mihamarabb stabilizálni kívánja a közkiadásokat, mérsékelni az állam eladósodását, takarékoskodni kíván az állami pénzekkel és nem fog adókat emelni.

A miniszterelnök azt mondta, hogy márciusra kidolgozzák az idei költségvetést, mert jelenleg Csehország csak ideiglenes költségvetéssel működik. Megemlítette, hogy

Csehország továbbra sem vezeti be a közös európai uniós pénzt, az eurót.

„Nulla toleranciát vezetünk be az illegális migrációra” – szögezte le. Kijelentette:

amikor 2015-ben Orbán Viktor kerítést építtetett, hogy megállítsa az illegális migránsokat, heves bírálatokat kapott, mára pedig Európa megváltoztatta véleményét, és mindenki a magyar kormányfőt utánozza.

Ami a külpolitikát illeti, Andrej Babiš leszögezte: kormányának külpolitikája a nemzeti szuverenitás alapján fog állni, és Csehország érdekeit fogja előtérbe helyezni minden területen.

Megerősítette, hogy Csehország nem küld katonákat Ukrajnába,

s azt mondta: bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sikerül elérnie az orosz-ukrán háború befejezését. Beszédében a kormányfő bírálta az Európai Bizottságot, és azt mondta, hogy Csehország nem kíván új jogosultságokat átadni Brüsszelnek.

Igyekezni fogunk felújítani a visegrádi csoport tevékenységét, amely a múltban sok sikert ért el

– szögezte le Andrej Babiš.

Megjegyezte, meg szeretné győzni a lengyeleket is arról, hogy térjenek vissza a közös regionális politikához. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Csehország a világban nincs elszigetelve, és aktív külpolitikát kíván folytatni.

A 200 tagú parlamenti alsóházban a hárompárti kormánykoalíciónak 108 képviselője van, a hatályos szabályok szerint a bizalom megszerzéséhez a kormányoldalnak az ülésteremben jelenlévő képviselők egyszerű többségének támogató szavazatát kell megkapnia.

A bizalmi szavazásra várhatóan csak szerdán kerül sor, miután a kormányprogram vitájára többtucatnyi, többségében ellenzéki képviselő jelentkezett felszólalásra. A kormányoldal pedig jelezte:

a miniszterek is felszólalnak, s röviden ismertetni fogják tárcájuk kiemelt feladatait.

Az öt ellenzéki párt az ülés kezdetén javaslatot tett Tomio Okamura, a képviselőház elnökének leváltására. A javaslatot 92, tehát az összes ellenzéki képviselő aláírta. Szerintük Okamura Ukrajnának és az Európai Uniónak címzett újévi bírálata elfogadhatatlan, ezért követelik a parlamenti alsóház elnökének lemondását.

A javaslat napirendre vételét a képviselők elutasították. Hasonlóan elutasították azt az ellenzéki javaslatot, hogy a parlamenti alsóház határolódjon el Tomio Okamura újévi beszédétől.

