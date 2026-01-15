A Szlovák Köztársaság Bírói Tanácsa megválasztotta a fegyelmi tanácsok tagjait

A Szlovák Köztársaság Bírói Tanácsa e héten tartott ülésén 26 bírót választott meg a fegyelmi tanácsok tagjává.

A választást Marcela Kosová, a Bírói Tanács elnöke 2025. november 10-én hirdette meg, reagálva a Szlovák Köztársaság Bírói Tanácsáról szóló törvény, a bírákról és ülnökökről szóló jogszabály, a bíróságokról szóló törvény, valamint a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának fegyelmi rendjét szabályozó törvény módosításaira. Erről a Bírói Tanács Hivatala a testület hivatalos honlapján számolt be.

Marcela Kosová kiemelte:

„Nagyra értékelem, hogy a jelölteket egyrészt a bírói tanácsok, a bírói tanácsok elnökeinek kollégiumai, valamint a Szlovák Bírák Szövetsége mint szakmai érdekképviseleti szervezet javasolták. A fegyelmi tanácsok tagjai között járásbírósági, városi bírósági, megyei bírósági, közigazgatási bírósági, valamint legfelsőbb bírósági bírák is helyet kaptak. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy a bírák számára nem közömbös az igazságszolgáltatás iránti közbizalom, és felelősségteljesen vállalták ezt a kihívást.”

A 2025. december 15-ig tartó határidőn belül összesen 28 jelölési javaslat érkezett 27 fegyelmi tanácsi tagsági helyre, egy jelölt azonban időközben visszavonta hozzájárulását.

Kosová szerint a kétfokú fegyelmi eljárás rendszerének visszaállítása jelentős előrelépés, amely egyben reagál az igazságszolgáltatással és a jogállamisággal foglalkozó több európai szervezet korábbi kifogásaira is.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk