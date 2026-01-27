Jelenleg nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben, közülük öten valamelyik kormánypárt listáján jutottak be 2023-ban a törvényhozásba, hárman ellenzéki párt listáján.

Ján Ferenčák a múlt héten lépett ki a Hlas-SD frakciójából, miután pártja javaslatára leváltották az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság éléről.

Ivan Ševčík és Pavel Ľupták tavaly ősszel távozott az SNS-frakcióból, Rudolf Huliakkal együtt, aki azóta idegenforgalmi és sportminiszter lett. Ők hárman egyébként a parlamenten kívüli Národná koalícia tagjai.

Február óta Roman Malatinec is frakció nélküli képviselő, a Hlas-SD-ből lépett ki azzal az indokkal, hogy nem tudta érvényesíteni az elképzeléseit a kultúra támogatása és a régiófejlesztés terén. Ezután hamarosan ő is a Národná koalícia sorait választotta.

Miroslav Radačovskýnak szintén nincs frakciója, ő az SNS listáján indult a választáson. 2025 márciusában érkezett a parlamentbe, miután Huliak miniszter lett.

Ľubomír Galko, Rastislav Krátky és Richard Vašečka az ellenzéki Slovensko–Za ľudí–KÚ-frakcióból lépett ki (jelenleg Slovensko–Za ľudí-frakció). Galko 2024 szeptemberében távozott, most a parlamenten kívüli Demokrati tagja. Krátkyt idén ősszel zárták ki a frakcióból, miután megszavazta a kormány által beterjesztett alkotmánymódosítást. Vašečka szintén az említett szavazás után lépett ki, bár őt nem akarták kizárni, mert előre bejelentette, hogy igennel fog szavazni, viszont nem értett egyet Krátky kizárásával.

A 150 fős parlamentben jelenleg hét frakció működik. Frakció létrehozásához legalább nyolc képviselőre van szükség. Az SNS képviselői klubja megszűnt volna Rudolf Huliakék távozása után, ezért a Smer-SD átléptette Dušan Muňko képviselőjét a nemzeti párthoz.

tasr/Felvidék.ma