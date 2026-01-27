Múlt és jelen a bátorkeszi borászok évzáróján

A kultúrház presszójában tartotta évzáró taggyűlését a Szegab Polgári Társulás. Dolník Tibor alelnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Labancz Roland polgármestert, majd egyperces néma tiszteletadással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt tagjukról, Kajtár Jánosról.

Bátorkeszin az idei taggyűlés két részből állt. Az első részben értékelték a társulás elmúlt 23 évét, a második részben pedig a 2025-ös év eredményeit és az idei esztendő feladatait ismertették. Hagyományosan sor került az elmúlt év borászának és pincészetének kiértékelésére is.

A Szegab Polgári Társulás küldetése

Gyöpös István, a Szegab PT elnöke ismertette az elmúlt időszak tevékenységéről szóló beszámolót. Mint elmondta, a mintegy 3250 lakosú községben közel négyszáz család foglalkozik szőlőtermesztéssel. E nemes hagyomány ápolásának, a szőlősgazdák segítésének és összefogásának céljával alakult meg a Szegab Polgári Társulás.

A SZEGAB mozaikszó a SZEntlászló, GAlambos és Bátorkeszi nevéből jött létre. Az alapgondolat az volt, hogy a két legnagyobb bátorkeszi dűlő – a Szentlászló és a Galambos – borászainak összefogása a község hírnevének öregbítését szolgálja. A közösséghez természetesen a Borkút és a Tőkés út gazdái is csatlakoztak.

Sikerek, hagyományok és szakmai fejlődés

A társulás tagjai számos aranyérmet szereztek helyi, regionális és nemzetközi borversenyeken. A szakmai előadásoknak és tanulmányutaknak köszönhetően a tagság egyre inkább a minőségi borok előállítására összpontosít.

A szervezet több jelentős eseményt is megszervezett, többek között az Ister–Granum Eurorégió Vándor Borversenyét és a Duna menti Borút Borversenyét. Kitartó munkájuk eredményeként Bátorkeszi 2011 óta viselheti a Borfalu címet.

Már második éve sikerült megrendezni a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonjának nevezési versenyét is.

Sokéves hagyománya van a 2006 óta rendszeresen megrendezett Bátorkeszi Borfesztiválnak és a Borbálnak, valamint a bakonyszentlászlói Kertbarát Körrel ápolt testvérkapcsolatnak.

A bor, mint identitás és közösség

Az elnök beszédében hangsúlyozta: a generációváltás nemcsak kihívás, hanem lehetőség is. A fiatalok körében egyre népszerűbbek a boralapú koktélok és a könnyed, szénsavas borok, ami új irányokat nyithat a borászati innovációban.

„A bor nem csupán ital, hanem kultúra, hagyomány és közösségteremtő erő. Ha a borvidékek a trendkövetés miatt elveszítik arculatukat, akkor történelmüket és identitásukat is elveszítik. Számunkra nem ez a jövő. A közösség ereje, a közös hit és a közös kommunikáció a legfontosabb” – fogalmazott Gyöpös István.

A 2025-ös év értékelése és a 2026-os tervezése

Az évzáró második részében a szervezet elnöke értékelte a 2025-ös évet, és ismertette az idei év terveit. Az elmúlt évben köszöntötték Miroslav Petrech borászt 80. születésnapja alkalmából, megrendezték a Borbált, a nevezési borversenyt, a borfesztivált és a borpikniket.

A társulás vendégül látta a bakonyszentlászlói borászokat is: Búcson megtekintették a Babamúzeumot, borkóstolón vettek részt a Karkó Pincészetben, majd a Gyöpös Pincészetben zárták a találkozót.

A polgári társulás vezetősége az idei évre is hasonló terveket állított össze.

Polgármesteri köszöntő és figyelmeztetés

Labancz Roland polgármester köszöntőjében kiemelte: a szőlő és a bor emberek, tájak és nemzetek kultúráját közvetíti világszerte. A minőség mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a borturizmus és a borkultúra, mint a vidékfejlesztés egyik eszköze.

A polgármester felhívta a figyelmet a szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság rohamos terjedésére, amely megfelelő intézkedések nélkül akár a XIX. század végi filoxéravészhez hasonló katasztrófához vezethet.

Az elmúlt ősszel több mint két tucat szemlecsoport vizsgálta át a szőlőterületeket, számos fertőzött tőkét jelöltek ki eltávolításra. A polgármester a borosgazdák összefogásának fontosságát hangsúlyozta.

Az év borásza és pincészete

A hagyományoknak megfelelően idén is kiértékelték az elmúlt év borászát és pincészetét a borversenyeken elért eredmények alapján. A 2025-ös év borásza az ifj. Gyöpös Pincészet lett. A nem nyilvántartott borbarátok kategóriájában a Dolník Pincészet nyerte el az elismerést.

Bátorkeszi községben a jövőben is kulcsszerep hárul a borászokra a régió arculatának és élhetőségének megőrzésében. Az évzáró taggyűlés közös vacsorával és eszmecserével zárult.

A beszélgetések és koccintások megerősítették a résztvevők meggyőződését: a jó bor igazi értéke a közösségben rejlik.

A borfogyasztás visszavezetése a családi kultúrába, a hétköznapi élményekbe és a közös étkezésekbe hosszú távú cél, amelyért a szakmai szervezetek – köztük a Szegab Polgári Társulás – is dolgoznak a településen.

A jó hangulatról a perbetei duó gondoskodott.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma