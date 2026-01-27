Fico mindennemű vallási gyűlölködés elítélésének fontosságát hangsúlyozta

A holokauszt nemzetközi emléknapjának nem csak az a célja, hogy a múltra emlékezzünk.

Sokkal fontosabb a holokauszt tagadásának elítélése, a vallási gyűlölködés minden formájának elutasítása, a személyek vagy etnikai, vallási közösségek elleni uszítás, üldöztetés és erőszak elítélése az egész világon – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a közösségi hálón.

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

Az emléknap a legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor Vörös Hadsereg általi felszabadításának évfordulója.

A tábor 81 évvel ezelőtt szabadult fel.

A Magyar Szövetség nyilatkozata

A holokauszt nemzetközi emléknapja arra figyelmeztet bennünket, hogy az emlékezés nem pusztán kötelesség, hanem felelősség is. Elie Wiesel szavai – miszerint elfelejteni az áldozatokat annyit jelent, mint hagyni, hogy újra meghaljanak – ma is érvényesek, és fájdalmasan aktuálisak.

A Magyar Szövetség meggyőződése szerint az őszinte emlékezés nemcsak a múlt felidézését jelenti, hanem azt is, hogy a jelenben felismerjük a kirekesztés, a gyűlöletkeltés és az igazságtalanság jeleit. A történelem tanulságai arra köteleznek bennünket, hogy következetesen fellépjünk minden olyan törekvéssel szemben, amely relativizálja a szélsőséges bűncselekményeket, vagy gyengíti a gyűlöletbeszéd és a szélsőséges ideológiák elleni jogi fellépést.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormánykoalíció egyik pártja éppen az emléknapon kívánja tárgyalni azt a módosító javaslatot, amely enyhítené a szélsőséges gyűlöletkeltés büntetését, és elbagatellizálná az extrémista cselekményeket. Ez a lépés nemcsak cinikus, hanem veszélyes is, mert tágabbra nyitja a kaput a szélsőséges eszmék előtt.

A Magyar Szövetség különösen aggasztónak tartja, hogy miközben a koalíció engedményeket tesz a szélsőségnek, továbbra is fenntartja a kollektív bűnösség elvének védelmét a felvidéki magyar közösséggel szemben. Ez a kettős mérce ellentétes a jogállamiság és az igazságosság alapelveivel.

Meggyőződésünk, hogy a múlt tragédiáinak emléke csak akkor tölti be valódi szerepét, ha a jelenben is iránytűként szolgál. A gyűlölet, a kirekesztés és a szélsőségesség semmilyen formában nem relativizálható, és nem válhat politikai alkuk tárgyává.

tasr/ Magyar Szövetség FB/ Felvidék.ma