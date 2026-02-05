Tehetségek bemutatkozása az Ifjúsági Fesztiválon

A Csemadok támogatja a fiatalok közművelődési és öntevékeny művészeti tevékenységét – olvasható legnagyobb kulturális és társadalmi szövetségünk programjában, ennek jegyében szervezte meg február 4-én a Csemadok Ifjúsági Tagozata Ifjúsági Fesztiválját Pozsonypüspökin, a Vetvár kultúrházban.

A Csemadok célja a fiatalság fokozott bevonása a szervezet munkájába már óvodáskortól, ezt a célt követve léptek fel a pozsonypüspöki óvodások, a Püspöki Aprócskák Szigeti Mónika vezetésével, akik népi gyermekjátékokat adtak elő.

A gyerekek élvezettel énekelték és játszották a népi játékokat, amelyek alapját szolgálják annak, hogy később néptáncosokká váljanak.

A Csemadok célja az ifjúsággal folytatott munka, a fiatal korosztály bevonása. A szervezet több olyan programot szervez, amelyen a gyermek- és ifjúsági korosztály megmutathatja tudását.

A Pozsonypüspökin megtartott esemény is ezt a célt szolgálta, fiatal zenészek, énekesek szerepeltek, akik profik módjára léptek színpadra.

A közönség lelkesen tapsolt Porubszký Viktóriának és Fallanga Izabellának, Szabó Szilviának és Écsy Laurának, Somogyi Viviennek és Rogers Izabellának. A programban fellépők bizonyították, hogy a tehetséggondozás a magyar iskolákban kiemelkedően fontos, hogy az adottságokat fejleszteni elsődleges feladatuk a pedagógusoknak.

A fellépő diákok bizonyították rátermettségüket, és bátran álltak színpadra a népes közönség elé. A fesztivál egyik célja az volt, hogy a tehetséges fiatalok szereplési lehetőséget kapjanak, tapasztalatot szerezzenek, amely egy életen át elkíséri őket, és amelynek köszönhetően bátrabban állnak majd ki önmagukért is.

A szervezők köszönik a Pozsonypüspöki Óvodának és Alapiskolának, valamint a Pozsonyi Duna utcai Alapiskolának és Gimnáziumnak, hogy tehetséges tanulóik színpadra állhattak. A rendezvény megvalósulását a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma