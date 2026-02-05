„Életveszélyes Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelni”

Életveszélyes, hogy az oroszokkal való megegyezés nélkül Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelnek – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor kiemelte, azok a katonák az oroszok értelmezésében legitim célpontokká válnak.

A miniszterelnök hozzátette:

Akkor, amikor „hazaviszik az első, aztán a tizedik, aztán a századik, meg a kétszázadik koporsót”, minden megváltozik, és a mostani higgadt, nyugodt gondolkodás helyett más jön.

Úgy fogalmazott, abban a pillanatban, amikor a háborús logika előtérbe kerül, a politikusokat félretolják, és a hatalom átcsúszik a tábornokokhoz.

Orbán Viktor rámutatott:

Mindent meg kell tennünk az ellen, hogy egy szláv testvérháborúból először regionális, aztán európai, majd világháború legyen.

„Ez a perspektíva nincs lezárva, én nem mondom, hogy el fogunk jutni idáig, de egy regionális európai háború veszélye benne van” – jelentette ki a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma