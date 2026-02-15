A Házasság hete Apácaszakállason: jubiláns párok ünnepe képekben

A házasság mint szövetség, hűség és közös küldetés került a középpontba február 15-én, vasárnap délelőtt az apácaszakállasi református templomban, ahol – a Házasság hete alkalmából, a Szövetség a Közös Célokért társulás szervezésében – ünnepi istentisztelet keretében köszöntötték a megjelent, házassági évfordulójukat ünneplő párokat.

Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett dr. Somogyi Alfréd, az apácaszakállasi református gyülekezet lelkipásztora, egyben a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke.

A meghitt, ugyanakkor közösségformáló alkalmon az egybegyűltek együtt adtak hálát az együtt megtett évekért, a közösen hordozott terhekért és az örömökért, amelyek a házasságot éltető, megtartó erővé formálják.

A jeles esemény nem csupán az évfordulót ünneplők számára jelentett megerősítést, hanem a teljes gyülekezet számára is tanúságtétel volt arról, hogy a házasság ma is élő, megőrzendő és továbbadandó érték.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma