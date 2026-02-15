Romantikus időutazás a betléri-kastélyban

Február 14-én különleges hangulat lengte be a betléri kastély termeit. A „Szívek selyemben és aranyban” című tematikus program keretében a látogatók magyar nyelvű, rendhagyó tárlatvezetésen vehettek részt, amely a szerelem és az emberi kapcsolatok szemszögéből került bemutatásra az Andrássy család betléri ágának története.

Az Élő történelem programsorozat részeként megvalósult séta során a kastélymúzeum történésze, Kovács Ibolya egyéni, könnyed, mégis professzionális stílusban vezette végig az érdeklődőket a történetekkel teli termeken.

Az előadás nem csupán évszámokat és történelmi adatokat sorakoztatott fel, hanem személyes hangvételű anekdotákkal, kevésbé ismert részletekkel és szerelmi történetekkel hozta közelebb a múltat.

A tárlatvezetés középpontjában a férfi és nő kapcsolata állt. Házasságok, beteljesült és plátói szerelmek, titkos viszonyok és arisztokrata elvárások rajzolták ki az Andrássyak magánéletének árnyalt képét.

A látogatók bepillantást nyerhettek a család krasznahorkai kapcsolataiba is, hiszen a betléri és krasznahorkai ág története szorosan összefonódott.

Kiemelt figyelmet kapott Andrássy Franciska élete és személyisége. A hozzá köthető használati tárgyak, személyes relikviák és az ősi birtokon emelt mauzóleum makettje különleges hangulatot teremtett. A látogatók megtekinthették hűséges kutyájának eredeti szobrát is, amely megható emléket állít a gazda és az állat kapcsolatának.

A séta egyik exkluzív állomása a vörös szalon volt, amely a hagyományos tárlatvezetések során zárva tart.

Ez a reprezentatív fogadószoba egykor az Andrássy család hivatalos vendégeinek – politikai és üzleti partnereinek – fogadására szolgált. A tematikus napon azonban a látogatók ide is betekintést nyerhettek, és megismerhették a teremhez kötődő történeteket.

A program egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért része Andrássy Gyula házasságát és családi életét mutatta be. Szó esett franciaországi éveiről, politikai pályafutásáról, valamint az Erzsébet királynéhoz fűződő kapcsolatáról is. A korabeli pletykák és a fennmaradt levelezések izgalmas képet festettek kettejük életéről. A tárlatvezetés során felolvasásra került Sisi Gyuláról írt verse is, amely még személyesebbé tette a történetet.

A romantika tárgyi emlékei is megelevenedtek. A látogatók megcsodálhatták az Andrássy család tulajdonában fennmaradt kelengyeládát, lakodalmi palackokat, valamint házasságkötések alkalmából kiadott bejelentő leveleket. Ezek az apró, mégis jelentőségteljes emlékek betekintést engedtek az arisztokrata esküvők világába, a ranghoz illő ceremóniákba és a házasságok gazdasági hátterébe.

Hallhattunk Andrássy Manó kalandos kapcsolatairól, arisztokrata neveltetéséről és házasságáról, amely nemcsak érzelmi, hanem vagyoni szempontból is meghatározó volt. A család későbbi generációinak életébe is bepillantást nyerhettek az érdeklődők. Andrássy Géza családi élete és feleségének különleges szokásai szintén szóba kerültek.

Az első világháború korszakából fennmaradt fényképek és albumok bemutatása különösen megható pillanatokat hozott. Andrássy Manó házasságáról és gyermekeiről készült felvételek révén a látogatók egészen 1944-ig követhették nyomon a család életét, amikor a kastély még lakott otthon volt, nem pedig múzeum.

A szervezők egy kedves meglepetéssel is készültek, aki a tárlatvezetés során elég bátor volt ahhoz, hogy megkérje párja kezét, ingyenes fotózáson vehet részt a kastély gyönyörű belső tereiben. Így a nagy pillanat nemcsak emlékezetes, hanem méltó környezetben meg is örökíthetővé válhat.

A „Szívek selyemben és aranyban” program bebizonyította, hogy a történelem nem csupán események sora, hanem érzések, döntések és emberi sorsok összessége.

A Betléri Múzeum ezúttal is maradandó élményt nyújtott – történelemrajongóknak, romantikus lelkeknek és mindazoknak, akik különleges módon szerették volna megélni a Bálint-napot a kastély falai között.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma