Zárul a Jókai 200 emlékév – ünnepi finálé filmpremierrel a közmédiában

A közmédia több csatornán, változatos műfajokban idézte fel Jókai Mór életművét a bicentenárium alkalmából, bemutatva, miért is időtlen a szerző vonzereje. Filmpremierrel és számos klasszikussal zárul február 18-án, a széppróza napján az egy éven át tartó tematikus műsorfolyam.

A jubileumi évben klasszikus filmek és új dokumentumfilm egyaránt szerepet kaptak, így a hagyaték egyszerre vált történelmi kinccsé és friss médiaélménnyé. Ilyen volt a Duna nemzetközi díjakkal elismert műsora, a Delta adásában Bíró Ada történelmi interjúja Jókaival, amelyben a nagy mesemondót a mesterséges intelligencia segítségével keltették életre.

2025-ben számos olyan helyszínt mutattak be a közmédia műsorvezetői, amelyek meghatározták az író életét. A televíziós anyagok mellett rádiós felvételek és a Rádiószínház is gazdagították a programkínálatot, így a jubileum valóban több érzékszervre ható, komplex kulturális eseménnyé vált.

Az évet premierrel zárja az M5 kulturális csatorna az író születésnapján: február 18-án 21 órától mutatja be Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című filmjét. Az alkotás Jókai erdélyi útjain és Erdélyhez való kötődésein, illetve Erdély-ábrázolásain keresztül tárja fel azt a folyamatot, ahogyan Jókai egyszerre kísérli meg az elit- és a tömegkultúrában való intenzív jelenlétet a modern média első hőskorában, a társadalmi modernizáció közepette: a folyamatos írás, a folyamatos társadalmi jelenlét és a tömegmédiában való állandó szereplés révén azt az „írói fejedelemszerepet” tölti be, mint például Victor Hugo a korabeli francia irodalomban.

Az M5 egy nagyobb terjedelmű műsorsorozattal is készül, amely Jókai alakját mutatja be különböző aspektusokból. Az első rész, az Egy asszonyi hajszál a női sorsok és társadalmi korlátok motívumait emeli ki a korban Jókai szemszögéből, mely az író születésnapján, azaz a széppróza napján 18:30-tól látható. A második rész, Nekem is volt életem a deszkákon címmel 19 órától Jókai színi kritikusi munkásságát, színházi jelenlétét és a színháztörténet jeles alakjainak és eseményeinek nagyívű írói eszközökkel való megrajzolását mutatja be, mellyel egyértelműen hozzájárult kora színházának fejlődéséhez. A 19:30-kor kezdődő Mi van a Holdon túl? című résszel zárul a széria.

A jubileumi műsorfolyamban helyet kapnak a klasszikus játékfilmek is. Február 18-án 21 órakor a Duna műsorán látható a Szegény gazdagok (1959), a népszerű Jókai-adaptáció, amelyben a krónikás lélektan és a korabeli színjátszás legjobbjai találkoznak, Benkő Gyula, Krencsey Marianne, Bara Margit és Láng József.

A kötelező olvasmányok sorozatban a Dunán a Fekete gyémántok című 1976-ban készült alkotás első része látható Várkonyi Zoltán rendezésében február 22-én. A szereposztás szintén parádés: Huszti Péter, Haumann Péter, Sunyovszky Szilvia, Szabó Sándor, Koncz Gábor, Tolnay Klári, Páger Antal és Tordi Géza jelenítik meg a bányaváros drámai cselekményét.

MTVA/Felvidék.ma