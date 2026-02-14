Több mint kétmillió euróból drón- és tudományos központ létesülhet Füleken

A Besztercebányai Önkormányzati Kerület Füleken hozná létre a Drón- és Tudományos Központot, amely a Füleki Gimnázium és Szakközépiskola részeként működne. A megye tájékoztatása szerint a projekt szakmai fókuszát és léptékét tekintve Közép-Európában is egyedülállónak számítana, a beruházás előzetes költsége meghaladja a kétmillió eurót.

Vanesa Čierna, a megye kommunikációs szakreferense a TASR hírügynökségnek elmondta:

„A Drón- és Tudományos Központ egyedülálló regionális kampusz lesz, amely összekapcsolja a modern oktatást, a gyakorlati fejlesztést, a közösségi együttműködést és a technológiák népszerűsítését. Fő profilját a dróntechnológia, a robotika, a programozás, valamint ezek valós környezetben történő alkalmazása adja.”

A tervek szerint az intézmény három oktatási-kutatási laboratóriummal működne, amelyek a diákok, pedagógusok, szakemberek és a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetők lennének.

Létrejönne egy informatikai–drónlabor, amely a programozásra és a drónok által gyűjtött adatok feldolgozására összpontosít; egy biokémiai laboratórium, amely a terepen vett minták elemzését és a drónok segítségével szerzett adatok kiértékelését szolgálná; valamint egy nyelvi labor, amelynek célja a technikai és nemzetközi környezetben szükséges nyelvi kompetenciák erősítése.

„Emellett egy gyakorlati dróntréningközpont is létrejön, amely szimulációkra, repülésre, terepi tesztelésre, drónirányításra és biztonságtechnikára összpontosít majd. A diákok drónszakértőkkel, adat- és robotikai szakemberekkel dolgoznak együtt, valós adatokkal és korszerű digitális-analitikai eszközökkel, ami jelentősen növeli munkaerőpiaci felkészültségüket”

– tette hozzá Čierna. Mint hangsúlyozta, a központ workshopokat, nyilvános rendezvényeket, kiállításokat, versenyeket, valamint drónsport-eseményeket is szervez majd a nagyközönség számára.

A beruházás előzetes költségét a megye több mint kétmillió euróra becsüli. Jelenleg a projektterv és a műszaki dokumentáció előkészítése zajlik, amely az év végére készülhet el. A megye a megvalósítást európai uniós források bevonásával kívánja finanszírozni.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk