Békemenet lesz március 15-én

A választási kampány hajrájában, 2026. március 15-én ismét Békemenetet szervez a CÖF-CÖKA. Csizmadia László, a szervezet elnöke tudatta, hogy a későbbiekben ismertetik a pontos útvonalat.

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján. A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni – közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta,

„Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.”

Legutóbb tavaly, 2025. október 23-án tartottak Békemenetet, amelyen hatalmas tömeg vett részt. A rendezvény után Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mondott ünnepi beszédet – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Demokrata.hu/Felvidék.ma