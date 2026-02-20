Danko szlovák elemzőcsoport létrehozását követeli az Epstein-akták miatt

Andrej Danko, az SNS elnöke szlovák bűnügyi elemzőcsoport létrehozását követeli, amely a Jeffrey Epstein-akták tartalmát vizsgálná. Erre a közösségi médiában szólította fel Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminisztert.

„Sajnálatos, hogy már sokadszor kell felszólítanom Šutaj Eštok belügyminisztert, hogy hasonlóan mint Lengyelország vagy Németország, hozzon létre elemzőcsoportot, amely az aktákban található, Szlovákiával kapcsolatos összes információt megvizsgálná” – mondta Danko.

Felhívta a figyelmet, hogy

Szlovákiát több mint 700 alkalommal említik az aktákban, és állítása szerint pénzösszegek is érkeztek Epsteintől Szlovákiába.

A nyilvános felszólítást részben azzal indokolta Danko, hogy az ügyben eddig sem Šutaj Eštoknál, sem Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnél nem talált megértésre.

„Szerintem a szlovák rendőrségnek ki kell derítenie, kiket említenek az aktákban, mi zajlott itt, hogy Szlovákiából is kerültek-e külföldre kiskorúak, ki miért kapott pénzt, s milyen alapon van szlovák állampolgársága annak a fehérorosz nőnek, akire Epstein a vagyona egy részét hagyta”

– jegyezte meg. Danko a nyilvánosságtól is segítséget kért, hogy gyakoroljon nyomást az elemzőcsoport létrehozása érdekében.

