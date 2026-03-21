Szijjártó Péter: előbb az olaj, aztán a pénz

Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni – kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon.

A tárcavezető videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának

– közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: „márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz”. „Mindaddig, amíg Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni”.

Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.

De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz – fogalmazott a miniszter.

MTI/Felvidék.ma