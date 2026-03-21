Röplabdabajnokság Ipolyságon a verseny és a közösségépítés jegyében

Pásztor Péter
A bajnokság résztvevői (Fotó: Ipolysági Városi Hivatal)

A sport népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja az Ipolyság város polgármesterének kupájáért kiírt röplabdabajnokság. A március 20-ai sporteseményen öt csapat mérettetett meg.

Az Ipoly menti városban immár több mint húszéves múltra tekint vissza a röplabdaverseny szervezése. Hosszú éveken keresztül a város a szlovák gimnáziummal karöltve rendezte a népszerű bajnokságot. Napjainkban már a város égisze alatt zajlik a verseny.

Az ünnepélyes megnyitó (Fotó: Ipolysági Városi Hivatal)

A város egyes intézményei, szervezeti egységei, valamint baráti társaságok állítanak ki csapatokat. Az idén öt csapat vett részt a bajnokságon. A Városi Hivatal két csapattal érkezett a versenyre. Hozzájuk csatlakoztak a helyi és környékbeli iskolák, iskolaközpontok csapatai, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium, a palásti szlovák iskola csapata és a szlovák Gimnázium – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola.

Az egyik mérkőzés pillanata (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A bajnokság a szakközépiskola volt tornatermében zajlott. Mint az eseményen elhangzott, némi változások mentén tovább folytatódik a nagy hagyományokkal rendelkező verseny szervezése.

A rendezvény Ipolyság város polgármesterének díjáért az alábbi eredménnyel zárult. Az ötödik helyet szerezte meg a magyar iskolaközpont, a negyedik helyet az Ipolysági Városi Hivatal 1. számú csapata, harmadik lett a palásti szlovák alapiskola csapata, a második helyet az Ipolysági Városi Hivatal 2. számú csapata szerezte meg, az első helyen pedig a  szlovák Gimnázium – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola versenyzői végeztek.

Eredményhirdetés (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kiértékelés után a csapatok tagjai kis ajándékban részesültek. Mindamellett az első három helyezett Ipolyság város kupáját is megkapta.

Az esemény nem csupán a sportolásról szól, a mérkőzések között a kötetlen beszélgetésekre is jutott elég idő.

Jövőre újra megszervezik a bajnokságot.

A győztes csapat (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

