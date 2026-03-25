Bartók Rádió Napja – élő közvetítésekkel és archív felvételekkel ünnepli névadóját a rádió

A Bartók Rádió hagyományaihoz híven minden évben Bartók Béla születésnapjához, március 25-höz legközelebb eső szombaton ünnepli névadóját, idén március 28-án. A nap központi helyszíne a Dohnányi Ernő Zenei Központ lesz, ahonnan több élő közvetítéssel jelentkezik a csatorna, valamint archív felvételekről Bartók Béla zongorajátéka is felcsendül a nap folyamán az éterben.

A nap 11 órakor az Aurin kóruscsalád hangversenyével indul, Durányik László vezényletével. A koncert gazdag keresztmetszetét adja a kórusirodalomnak: Bartók Béla és Kodály Zoltán művei mellett többek között Bárdos Lajos, Karai József, Kocsár Miklós, Szokolay Sándor, Barabás Árpád, Orbán György, Gyöngyösi Levente és Ola Gjeilo darabjai is felcsendülnek. 12:05-től a Cine-java idézi fel Bartók műveinek filmes megjelenéseit – többek között olyan alkotásokban, mint A ragyogás, A John Malkovich menet vagy A néma forradalom. Ezt követően 12:35-től archív felvételeken Bartók Béla zongorajátéka hallható, Scarlatti-, Brahms- és Liszt-művek, valamint saját kompozíciói tolmácsolásában.

13 órától a Fiatal művészek pódiumán a jövő tehetségei mutatkoznak be; Berecz Mihály és Ariel Lanyi zongoraművészek játékát Láposi Dániel és Hencz Kornél ütőhangszeres közreműködése teszi teljessé. A műsoron Bach, Debussy és Bartók egy-egy műve szerepel, köztük a Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre. 14 órától újabb különleges válogatás hallható legendás Bartók-felvételekből: a szerző olyan kiváló partnerekkel játszik, mint Szigeti József és Benny Goodman.

A koncertfolyamot 14:30-tól a Zenebeszéd különkiadása követi, amely ezúttal az „Asszonyszerelem, asszonysors” témáját járja körül. A műsorban Kovács Sándor avatja be a hallgatókat Carl Loewe és Robert Schumann Adalbert von Chamisso verseire írt dalciklusainak világába. A műveket Baráth Emőke világhírű szoprán és Virág Emese zongoraművész szólaltatja meg. A délután második felében, 15:45-től a Zenei találkozások című műsor Bartók műveinek különböző feldolgozásait és átiratait mutatja be, a klasszikus előadásoktól a jazz-interpretációkig. A nap zárásaként 16:45-től a Klasszikus és jazz sorozat keretében a Szabó Dániel Nonet koncertje hallható, amelyen Ligeti György, Bartók Béla és Szabó Dániel művei szólalnak meg.

