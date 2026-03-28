Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre

Nagy nemzeti egységre, nem egyszerűen kétharmadra, hanem legalább hárommillió szavazatra van szükség ahhoz, hogy erős háborúellenes koalíciót hozzunk létre és kívül tartsuk Magyarországot a háborún – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormánypártok győri kampánygyűlésén pénteken.

A miniszterelnök kiemelte: az országnak nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre, nem fiatalok ambíciójára van szüksége, hanem tapasztalatra és biztonságra. „Én vállalom, ha támogatnak, ezt megadom Magyarországnak”- jelentette ki a kormányfő.

Amire itt szükség van, az a tiszta fej, a hidegvér és a biztos kéz

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, ma a biztos választás a Fidesz.

Felidézte, hogy amikor kitört a háború és megtámadták Ukrajnát, akkor Magyarország az összes menekülő ukránt beengedte, fedelet, ételt, munkát adtunk nekik, iskolákat hoztunk létre, fizetjük ezeket az iskolákat a mai napig, hogy az ukrán gyerekek Magyarországon a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők bezárják Kárpátalján a magyarok magyar nyelvű iskoláit.

Mindent megtettünk, amit megtehettünk az ukránokért, a mi keresztény lelkiismeretünk e tekintetben tiszta.

Megjegyezte, nem sértődünk meg azért, hogy közben ők hálátlanok, követelőznek és olyasmiket akarnak, ami tönkre tenné Magyarországot.

Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket akkor se, hogyha fenyeget bennünket – mondta, egyúttal rögzítve: azt világosan megmondják, „kedves ukránok, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot”. Nem adjuk a gyerekeinket, nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és nem adjuk a pénzünket sem! – jelentette ki Orbán Viktor.

Az ukránok titkosszolgálati műveleti területté alakították Magyarországot, ki-be járnak a kémeik újságírókhoz, a Tisza Párthoz.

Pénzt, támogatást, vagyoni juttatást, informatikai rendszereket és politikai támogatást adnak az ukránok a Tiszának azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.

A téren megjelent tiszásokhoz fordulva azt mondta, az ukránok szekerét tolják és nem a magyarok mellett állnak, ukránbarát kormányt akarnak és el akarják vinni a magyarok pénzét Ukrajnába.

Orbán Viktor beszédében azt javasolta, hogy újítsák meg a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget. Kitért arra, hogy folytatódik az ukrán-orosz háború, kitört egy közel-keleti háború, az energia ára az egekben, milliós migrációs hullám fenyeget, amivel mind szembe kell nézni a következő négy évben. Nekünk olyan kormányra van szükségünk, amely ilyen körülmények között is meg tudja védeni Magyarország érdekeit – húzta alá.

Felidézte, 1989-ben képesek voltak arra, hogy nemet mondjanak a szovjeteknek, 2015-2016-ban, a migrációs válság idején a németeknek és 2022-ben képesek voltak arra, hogy Brüsszelnek nemet mondjanak a háborúra.

„2026-ban mi és csak mi vagyunk képesek arra, hogy nemet mondjunk az ukránoknak, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, biztonságát és gazdasági fejlődésének lehetőségét”

– jelentette ki.

A téren megjelent tiszásokról szólva elmondta, ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük, ők azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem fogjuk hagyni, a mi esténket nem lehet elrontani. Hozzátette,

azt kívánják a tiszásoknak, hogy egyszer ők is megtapasztalhassák, szeretni és összefogni jó dolog.

Győr fantasztikus és erős város, Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében nem lehet kormányozni Magyarországot és Győr nélkül sem lehet kormányozni Magyarországot – jelentette ki. A városban és környékén, aki dolgozni akar, annak van munkája, két százalék alatt van a munkanélküliség, ez a munkaalapú társadalom lényege – sorolta az adatokat.

Hangsúlyozta, 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan. Vállalta, hogy ha bizalmat kap, akkor a ciklus végére ötmillió ember fog dolgozni és egymillió forint felett lesz az átlagjövedelem.

Az elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt, olyan bajok voltak Magyarországon, amelyeket nem mi okoztunk – mutatott rá. Ezt a négy évet a háború árnyékában kellett végigcsinálni. Ha nem lett volna háború, ennyi munkával Magyarország kétszer-háromszor gyorsabban is tudott volna haladni – jelezte.

Külön kiemelte, hogy a kormány azonban harcolt és a nehéz körülmények ellenére is kitűzött célokat, amelyeket megpróbált megvalósítani. Emlékeztetett, 2022-ben azt ígérte, ha megválasztják, akkor kívül fogja tartani Magyarországot a háborúból. „Vállaltuk és megcsináltuk” – fogalmazott.

A kormányfő arról is beszélt, hogy visszaadták a 13., és elkezdték bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Megjegyezte, nem hagyták, hogy bárki a munka alapú gazdaság feladására kényszerítsen minket,

folyamatosan hozták létre a beruházásokat és az újabb munkahelyeket, amiért elsősorban Szijjártó Péternek jár „kalapemelés”.

Rámutatott, nem adták fel azt a gondolatot sem, hogy Magyarországon csak akkor lesz boldog, derűs és kiegyensúlyozott az élet, ha a családok megkapják az elismerést.

Nem adták fel azt a tervüket sem, hogy akik gyermeket vállalnak, ne éljenek rosszabbul azoknál, akik nem vállalnak – folytatta, kétszeresére növelték a gyermekek utáni adókedvezményt, és

„világrekordot csináltunk, kedves tiszások”, mert az egész világon csak Magyarországon kapnak életük végéig adómentességet a legalább két gyermekes édesanyák.

Arra is emlékeztetett, hogy a háború árnyékában, a Tisza Párt „folyamatos gáncsoskodása ellenére” fix 3 százalékos hitellel létrehozták a fiatalok számára az első otthon megteremtésének lehetőségét. Ma egész Európában a magyar fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz – mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma