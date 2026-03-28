Putyin: Moszkva nem ellenzi a kapcsolatok helyreállítását Európával

Vlagyimir Putyin (Fotó: Máthé Zoltán, MTI)

Oroszország soha nem mondott le az Európához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséről és helyreállításáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök pénteken az orosz biztonsági tanács ülésén.

„Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be” – mondta az államfő.

„Ők támogatták az ukrajnai államcsínyt, amely aztán az egész tragikus eseménysorozat okává vált”.

A biztonsági tanács meghallgatta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentését Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kilátásairól.

Putyin március elején kifejezte Oroszország készségét arra is, hogy együttműködjön az európaiakkal az üzemanyag-ellátás terén. „Mi soha nem utasítottuk vissza, készek vagyunk együttműködni, de szükségünk van valamilyen jelzésre tőlük, hogy ők is együtt akarnak működni” – mondta akkor az orosz elnök, akinek szavaira az RBK gazdasásági portál emlékeztetett pénteken.

MTI/Felvidék.ma

