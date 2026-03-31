A keresztút nagyheti méltóságáért a „kütyük” világában

A 21. században a hitvallás színtere megváltozott: már nemcsak a templompadokban vagy mindennapi tetteinkben, hanem a digitális tér láthatatlan frontvonalain is lehet és kell ünnepelnünk a Feltámadott Urat. És szép, elgondolkodtató bizonyságát adni hitünknek. A nagyhét a keresztyén ember számára a végső szabadulás zarándokútja.

Csak így és csak ezért nem sanyarú hét, nem fekete hét, vagy a jelentőségéről mit sem tudó pillanatemberkék egyformán folyó unalom vagy unaloműző élvezethajszolásának a hete. Különös digitáliskori paradoxon, ellentmondás: miközben a templomokban a bűn és a halál kötelékeinek Feltámadott Krisztusunk általi szétszakításáról hallunk, a zsebünkben lévő okos telefonok algoritmusai napról-napra új, láthatatlan láncokat próbálnak kattintani a lelkünkre.

Az algoritmus nem ismer kegyelmet hétfőn sem

Nagyhét hétfőjén és keddjén az ítélet és a számadás kerül előtérbe. Jön Ő, aki szelídségével, hangtalan-jajtalan tűrésével („kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg” – Ézs 53,7) ítél meg mindent és mindenkit. Jeruzsálemet és a vallási praktikákat, fanatizmust, a nép politikai királyvárását, tanítványai olykor nagyon téves önképét és versengő önértékelését („vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?” – Mát 18,1).

Digitális világkorszakunkban az algoritmus is ítélkezik: nem felejt, nem töröl, és könyörtelenül beskatulyáz minket múltbeli adataink alapján, próbálva digitális lábnyomunkat ránk égetni. (Némelykor az emberek is ilyenek. Valaki egyszer ezt mondta nekem, 50 év múltával: „Te nem változtál semmit”. Akkorát tévedett, hogy újabb 50 év kellene ennek cáfolására.)

Mai durván személyeskedő, s még inkább feldúlt életünkben a nagyhét minden mozzanata metanoia, megfordulás után kiált. A befékezés, a teljes megújulás után jajdul, mert: „Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?” (Lukács 12,20). Míg a gép azt mondja: „az vagy, amit eddig tettél”, a gyorsételek ezt sugallják: „az vagy, amit ettél„, a pénzvilág ezt harsogja: „az vagy, amit bezsebeltél„, aközben Krisztus ma is szól. Egészen másként! Ő a legnagyobb szabadítás evangéliumát mondja, amit a vámszedők, utcanők füle hallatára közölt: „menj el, és többé ne vétkezzél” (Ján 8,11).

Hitünk nemes harca a nagyhét, a keresztút méltóságának megőrzéséért vagy éppen visszaszerzéséért ezzel kezdődik: ne engedjük, hogy egy matematikai képlet vagy szám határozza meg, kik vagyunk, és mire vagyunk képesek.

Hanem egyedül Isten kegyelme: sola gratia. Ő, aki Fiát hűségesen elkísérte a Fájdalmak Útján, a Via Dolorosan. S a Koponya hegyen át az üres sír lélegzetelállító fordulatán át az örökkévalóságba emelte. Így pecsételte meg atyai hűsége, s igazolta vissza számunkra a pillanatnyilag felfoghatatlan stációs útszakaszok elrendelt győztes értelmét:

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,/

és megszűnhetett dobogni szíve – /Harmadnapra legyőzte a halált./

Et resurrexit tertia die” (Pilinszky János).

Nagycsütörtöki magány a világhálón

A Gecsemáné-kert magánya („Nem tudtok egy órát sem virrasztani velem?” – Máté 26,40) ma új optikában jelenik meg: a közösségi média paradoxonaként. Hiszen milliók „ismerősei” vagyunk a világhálón, mégis soha nem látott elszigeteltségben él a világhálón száguldozó ember. Ma valósággá vált a „magányos tömeg” (D. Riesman) múlt században fellelt fogalma.

A digitális tükörteremben valójában csak önmagunkkal vagyunk „eltelve, nem is ritkán túltelítve”. Márpedig nagycsütörtök az úrvacsora új közösséget alkotó valóságának, az igazi közösségnek és az egymás lába megmosásának, a szabad, önkéntes szolgálatnak, a legmélyebb személyiségápolásnak, testvérgyógyításnak az ünnepe.

Nagypéntek, amikor a maszkok lehullanak

A kereszt alatt nincs helye filtereknek, semmifajta szűrőnek. Ott a valóság van jelen életszerűen, Isten nélkül visszataszító kendőzetlenségében: a szenvedés, az esendőség, de az őszinteség is. Ott összeroppan az „álarcos bál az egész világ” vulgáris okoskodása.

A „norma nélküli, kontrollálatlan önkép” – amit a közösségi média ránk kényszerít – nagypénteken tarthatatlanná válik. Merjük hát nagypéntek mélységekben is magas méltóságát („A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” – Zsolt 130,1) azzal megünnepelni, hogy leteszünk minden maszkot. A digitális maszkokat is. A kereszt nem adatpont, hanem a megváltásra szoruló emberek lényegfelismerő fókuszpontja. Boldogító fordítópont.

Húsvét: van feltámadás a determináltságból

A feltámadás a végső „algoritmus-törő” esemény. A halál törvényszerűségét, a biológiai és fizikai determináltságot törte meg az Ő, az Út, az Igazság és az Élet (Ján 14,6). Hitünk nem adat, nem is lesz az, hanem esemény. Üdvfogadó esemény. A Feltámadott Krisztus nem „szoftverfrissítést” végez el a lelkünkön, hanem teljesen új lelki operációs rendszerrel szerel fel minket. Nagyhét végén a kérdés nem az, hogy hány követőnk van (lájk, megosztás), hanem az, hogy mi kit követünk.

Az algoritmust, a kütyüinket, amelyek a múltunkba zárnak, vagy a Feltámadottat, aki a végtelen személyes jövőbe hív? A digitális kor minden kísértése ellenére a döntés – és a szabadság is – még mindig a miénk: minél közelebb Istenhez, annál közelebb egymáshoz, és önmagunk megváltott lényegéhez!

Napi imagyakorlat

Reggel, mielőtt mobilunkhoz, laptopunkhoz nyúlnánk, kapcsolódjunk be Isten-adásba lelki önvédelemért, tisztánlátásért: „Uram, köszönöm a fényt, amely a Te szeretetedből árad. Adj erőt, hogy ma ne az algoritmusok parancsait, hanem a Te akaratodat keressem. Legyen az én figyelmem ma a Te ajándékod, amit nem cserélek fel semmivel. Ámen.”

Napközben is megfogalmazhatjuk a tisztánlátás imáját: „Szent Lélek Istenünk, adj nekem bölcsességet, hogy különbséget tegyek az információ és az igazság, a virtuális látszat és a valódi felebarát között. Legyen a technika az én szolgám, de Te maradj az én Uram. Ámen.”

Este megfogalmazhatjuk a hála és az elengedés imáját: „Uram, leteszem az eszközöket, és leteszem a világ gondjait is. Köszönöm, hogy az én értékem nem a kattintásokkal és lájkokkal mérhető, hanem azzal, hogy a Te gyermeked vagyok. Tisztítsd meg elmémet a napi zajtól, és adj pihentető csendet, amelyben egészen átadom magam Neked. Ámen.”

BL/Felvidék.ma