A parlament elfogadta a közszféra informatikai rendszereiről szóló törvény módosítását

A szlovák parlament csütörtökön véglegesen elfogadta a közszféra információs technológiáiról szóló törvény módosítását. A javaslatot a parlament aktuális ülésén gyorsított törvényhozási eljárásban tárgyalták, mivel a kormány szerint gazdasági károk fenyegettek, és a módosítás fontos a szlovák helyreállítási terv forrásainak lehívása szempontjából. A jóváhagyott változások a kihirdetés napján lépnek hatályba.

Samuel Migaľ beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter a parlamenti vita után közölte, hogy a lehetséges gazdasági kár meghaladja a 3,5 millió eurót. Elmondása szerint ez azokat a minisztériumokat érinti, amelyek a helyreállítási terv egyes elemeit valósítják meg. Hozzátette:

a törvénymódosítás célja a párhuzamos szabályozás megszüntetése. Mint mondta, a javaslat szabályos tárcaközi egyeztetésen ment keresztül, melynek során 180 észrevételt dolgoztak be.

A beruházási minisztérium szerint a módosítás pontosítja az elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó monitoring és visszajelzésgyűjtés szabályait a végfelhasználók esetében. Ezt a KAV nevű információs rendszeren, vagyis a konszolidált analitikai rétegen keresztül valósítják meg, elsősorban a helyreállítási terv mérföldköveihez kapcsolódó úgynevezett prioritásos élethelyzetek teljesítése érdekében. A tárca figyelmeztetett: ha ez a cél nem teljesül, veszélybe kerülhet a helyreállítási tervből igényelt kifizetés.

A módosítás további változásokat is tartalmaz.

Lehetővé teszi például, hogy az állami tulajdonban lévő információs rendszerek kezelője ezeket a rendszereket más állami vagyonkezelőre ruházza át, ha azokra annak a saját feladatellátásához szüksége van.

A törvény emeli a projektirányítás és a közszféra informatikai rendszereinek működtetése terén elkövetett közigazgatási jogsértések szankcióit, emellett pontosítja a számítógépes incidensek kezeléséért felelős kormányzati egység, a CSIRT hatásköreit is. A módosítás egyúttal több, a törvény gyakorlati alkalmazása során felmerült értelmezési problémát is rendez, például az informatikai rendszerek kezelőjének meghatározásával vagy a projektkimenetek benyújtásával kapcsolatban.

Az új szabályozás bővíti a szankcionálható közigazgatási jogsértések körét is, miközben a bírságok mértékét a projekt teljes költségéhez igazítja.

Az elfogadott módosító javaslatok szerint a Szlovákiai Területi Önkormányzatok Elektronizációjának Adatközpontja nevű érdekvédelmi társulásnak 2026. június 15-ig kell összhangba hoznia alapszabályát az új törvénnyel.

Ján Horecký, a KDH képviselője azt javasolta, hogy a törvénymódosítás csak 2027. január 1-jén lépjen hatályba, arra hivatkozva, hogy meg kellene várni a tervezett kiberbiztonsági törvénymódosítás végleges szövegét. Erről azonban már nem szavaztak, mivel a parlament ezt megelőzően jóváhagyta, hogy a módosítás a kihirdetés napján lépjen életbe.

