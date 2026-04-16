Bartók szellemében találkoznak a kórusok Komáromban – érkezik a XXIV. Vox Humana

Április 24-én ismét a kórusmuzsikáé lesz a főszerep Komáromban: 17 órai kezdettel rendezik meg az Egressy Béni Városi Művelődési Központban a XXIV. Vox Humana hangversenyt, a helyi énekkarok hagyományos tavaszi baráti találkozóját. Az idei rendezvény a felső tagozatos kórusoké és a meghívott vendégfellépőké lesz, egyben főhajtás Bartók Béla előtt, születésének 145. évfordulója alkalmából.

A Vox Humana szervezője az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, valamint a komáromi Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese. A rendezvény az évek során hagyománnyá vált a város kulturális életében, hiszen évről évre teret ad a különböző korosztályok kórusainak, hogy közösen mutassák meg az éneklés közösségformáló erejét.

Az idei hangversenyen fellép az Eötvös Utcai Alapiskola gyermekkara, a Jókai Mór Alapiskola gyermekkara, valamint a Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Nagyok Kórusa. A vendégfellépők között köszönthetik a Pápai Erkel Ferenc Ének-zenei Alapiskola gyermekkarát, a Selye János Egyetem Cantus Iuventus női karát, a Selye János Gimnázium kórusát, továbbá a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusát is.

A koncert különlegessége, hogy zárószámként az egyesített karok Bartók által gyűjtött magyar és szlovák népdalokat adnak elő. Ezzel a szervezők Bartók Béla máig érvényes üzenetét idézik meg: a népek testvérré válásának eszméjét, amelyet a zeneszerző művészetével is szolgálni kívánt.

A rendezvény mögött egy gazdag és aktív évad áll. A GAUDIUM vegyes kar az elmúlt hónapokban több rangos fellépésen is közreműködött: ünnepi műsort adott Koppánymonostoron, adventi hangversenyt szervezett Komáromban, szerepelt Budapesten Csukás László kiállításmegnyitóján, és közreműködött a Komáromi Jókai Színházban megrendezett jubileumi gálaműsorban is.

A XXIV. Vox Humana nemcsak egy újabb koncert, hanem annak a folyamatos, közösséget építő munkának is a bizonyítéka, amelyet Stirber Lajos karnagy és a GAUDIUM évek óta végez Komárom zenei életében. Az üzenet ezúttal is egyszerű és időtálló: „az ének összeköt, közösséget teremt, és szebbé teszi az életet.”

SZE/Felvidék.ma