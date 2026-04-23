Élelmiszer-jelölési szigorításról vitázik a parlament, rendkívüli ülés is napirenden

A parlament a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 49. ülésszakának hetedik tárgyalási napját az élelmiszerek jelölésének módosításáról szóló javaslat vitájával kezdte. A törvénymódosítást a kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) képviselői terjesztették elő. Ezt követően az önkormányzati rendőrségről szóló törvény módosításának tárgyalása következik, amit szintén az SNS képviselői nyújtottak be.

A javaslat értelmében a rovarösszetevőket tartalmazó élelmiszereket egyértelműen meg kellene jelölni, és azokat a többi terméktől elkülönítve kellene forgalmazni.

A kezdeményezés célja, hogy

a fogyasztók teljes körű tájékoztatást kapjanak az ilyen jellegű termékekről, mégpedig világos, jól látható és könnyen olvasható jelölés révén.

A parlament az eddig megtárgyalt napirendi pontokról ma kizárólag 11 órakor szavaz.

A program jóváhagyott módosítása alapján a 17 órára tervezett délutáni szavazás elmarad. A délutáni órákban a képviselőkre a kormánytagokhoz intézett kérdések hagyományos órája vár.

Ma 13 órára rendkívüli ülést is összehívtak, melyen az ellenzék javaslatára a belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) leváltásáról tárgyalnak.

