A cégek 75%-a többre tartja a szakmai gyakorlatot a tanulmányi eredményeknél

A friss diplomások esetében a munkaadók háromnegyede többre tartja a szakmai gyakorlatot a tanulmányi eredményeknél. Emellett sokat számít, ha képesek használni a legújabb technológiákat, és tudnak dolgozni a mesterséges intelligenciával.

Tízből hét műszaki vagy irodai cégnél többet ér egy év szakmai tapasztalat, mint a jobb előmenetel, gyakorlat nélkül – hívta fel a figyelmet Martina Fandelová, a PPA CONTROLL személyzeti igazgatója.

„A munkapiacon azt látjuk, hogy a szakmai gyakorlat nélküli végzősök sokkal nehezebben érvényesülnek. A cégek nem engedhetik meg maguknak a hosszú betanítási folyamatokat, ezért értékelődnek fel a szakmai gyakorlatok és a projektmunkák.

Azok a diplomások, akik már az egyetem alatt aktívak és tapasztalatot gyűjtenek, jelentős előnnyel indulnak”

– mutatott rá Fandelová.

A Profesia.sk honlap elemzése szerint 2025-ben 72 100 pályakezdőknek szánt álláshirdetést tettek közzé a munkaadók, ezek az összes álláshirdetés 29%-át tették ki. 2019-ben ez még 36% volt. Emellett 2019-ben még csak a munkaadók 39%-a követelte meg a kellő gyakorlatot, idén már nagyjából az 50%-uk.

Fandelová egy további változást is kiemelt, ugyanis a pályakezdőknek szánt egyszerűbb, rutinszerű munkaköri feladatokat egyre gyakrabban a mesterséges intelligenciával és egyéb technológiai fejlesztésekkel oldják meg a munkaadók.

TASR/Felvidék.ma

