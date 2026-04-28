Home Kitekintő Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter
Kitekintő

Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter

Magyar Péter Beregszász polgármesterével

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

A június elején, a szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban tartandó „találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat” – írta Magyar Péter.

Hozzátette:

elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást

és a kárpátaljai magyarok visszakapják minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának.
Ezzel azt is segíthetnék, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére – írta.

Ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban – közölte Magyar Péter.

A kormányfőjelölt szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek.

Kifejtette, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás.

Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül, a közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható – mutat rá.

Egyúttal kiemelte, hogy

a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyarlakta településeken sem.

Arról is írt, hogy a közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások, mert ugyan lehet magyar nyelvű rendezvényeket tartani és működhetnek magyar sajtóorgánumok, de „kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában”. Hozzáteszi, hogy

a nyilvános megszólalások során a hivatalos személyek, például az iskolaigazgatók vagy a polgármesterek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.

Magyar Péter közölte: arra bátorítja az ukrán vezetést, hogy

ezeken a területeken „is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé.”

A leendő miniszterelnök biztosította Babják Zoltánt arról, hogy „a kárpátaljai honfitársaink mindenben számíthatnak az anyaország és a Tisza-kormány támogatására.”

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma