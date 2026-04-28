Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

A június elején, a szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban tartandó „találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat” – írta Magyar Péter.

Hozzátette:

elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást

és a kárpátaljai magyarok visszakapják minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának.

Ezzel azt is segíthetnék, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére – írta.

Ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban – közölte Magyar Péter.

A kormányfőjelölt szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek.

Kifejtette, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás.

Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül, a közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható – mutat rá.

Egyúttal kiemelte, hogy

a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyarlakta településeken sem.

Arról is írt, hogy a közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások, mert ugyan lehet magyar nyelvű rendezvényeket tartani és működhetnek magyar sajtóorgánumok, de „kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában”. Hozzáteszi, hogy

a nyilvános megszólalások során a hivatalos személyek, például az iskolaigazgatók vagy a polgármesterek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.

Magyar Péter közölte: arra bátorítja az ukrán vezetést, hogy

ezeken a területeken „is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé.”

A leendő miniszterelnök biztosította Babják Zoltánt arról, hogy „a kárpátaljai honfitársaink mindenben számíthatnak az anyaország és a Tisza-kormány támogatására.”

MTI/Felvidék.ma