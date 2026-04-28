Újabb felvidéki személyekkel gyarapodott a Szent György Lovagrend tagsága

Évente Szent György napján Visegrádon ünnepélyes keretek között zajlik a Szent György Lovagrend díjátadója. Az idei avatási ünnepség több szempontból is különleges volt. A rend – amely Európában az első királyi alapítású lovagrend – fennállásának 700. jubileuma alkalmából a Visegrádi Királyi Palota Lovagtermében tartott ceremónia méltó keretet adott a történelmi hagyományok felidézéséhez és továbbörökítéséhez.

Az ünnepségre meghívást kapott a Papp Katalin vezette párkányi Stilla Pectus kórus.

A kórus honlapján a következő beszámoló olvasható az eseményről:

„Kórusunk már több évtizede, a megtisztelő felkérésnek köszönhetően állandó résztvevője ezen ünnepi alkalomnak. Az elmúlt évek során a Szent György Lovagrend 2016-ban és 2024-ben dicsérő parancsot adományozott a kórusnak, a karnagy pedig átvehette a rend által odaítélt Anjou-pajzsot is.

Az esemény nem csupán múltidéző ünnep volt, hanem a hit, a szolgálat és az emberség időtálló értékei iránti elköteleződés ünnepélyes megvallása is.

A lovagrend Felvidék, Kárpátalja, Ausztria, Németország, Skandinávia és Olaszország területén működik.

Az avatási szertartás az eskütétel emelkedett pillanataival vette kezdetét. Lovag Cseke András rendi kancellár a hagyományoknak megfelelően nagy büszkeségünkre jelképes kardérintéssel avatta lovag dámává karnagyunkat, Papp Katalint, aki ezzel a rend teljes jogú tagjává vált.

E rangos elismerés méltó megkoronázása annak a közel három évtizedes áldozatos kulturális és közösségi szolgálatnak, amelyet karnagyunk elhivatottan és példamutató módon végzett.

Az ünnepség méltóságát tovább emelte, hogy a középkori eredetű Szent György-himnusz először hangzott el az avatási ceremónián, kórusunk tolmácsolásában, ezzel új hagyományt teremtve. A mű megszólaltatását Mgr. art. Kaprinay László, ArtD. fennkölt zongorakísérete gazdagította, míg Veres András és Mácsai Norbert trombitajátéka még ünnepélyesebbé tette a jeles alkalmat.”

Papp Katalin nemcsak a lovagrenddel való többéves kapcsolata révén érdemelte ki ezt a díjat, hanem eddigi életműve is méltóvá tette őt a rangos kitüntetésre.

Papp Katalin életművének állomásait hosszú lenne felsorolni, de munkája eredményei nemcsak személyével, hanem az általa irányított művészeti iskolák sikereivel is találkozhatunk itthon és külföldön egyaránt.

A pozsonyi konzervatórium elvégzése után a Comenius Egyetem Pedagógiai Karán szerzett zeneszakos tanári diplomát. 1979-től 2011-ig a párkányi Művészeti Alapiskola tanára, majd tizenkilenc évig igazgatója volt. Irányítása alatt az iskola felvette a Liszt Ferenc nevet. Párkányban zenei napokat indított, majd a Tücsök népi zenekar vezetője lett, amely ma is működik. A zenekarból kikerülő diákok közül többen sikeres népzenészek lettek (például a Varjos együttes tagjai). Szakmai elismerést jelentett számára, hogy tanítványai sikeresen felvételiztek rangos intézményekbe, például a bécsi Zeneművészeti Főiskolára is.

Hegedűsként hosszú évekig tagja volt a Szlovákiai Pedagógusok Kamarazenekarának, majd a Strigonium Consort Régizene Együttesnek.

A Stilla Pectus karnagyaként számos hazai és külföldi elismerést kapott.

Az említett együttesekben és a kórusban való tevékenysége során lehetősége nyílt részt venni és szervezni külföldi hangversenysorozatokat és mesterkurzusokat (Olaszország – Róma, Spanyolország, Kanári-szigetek – Tenerife, Ausztria – Gaming, Németország – Kaiserslautern, Blankenburg, Lengyelország – Klobuck, Csehország – Prága, Románia – Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, valamint Magyarország több városa: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs stb.). Az így szerzett tapasztalatok lehetővé tették sikeres szakmai kapcsolatok kiépítését világhírű előadóművészekkel, művészeti iskolákkal és intézményekkel.

Papp Katalin 2011-ben létrehozta a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskolát Muzslán, amely ma már öt környékbeli településen is működtet kihelyezett osztályokat.

Több mint negyven éve vezeti a Stilla Pectus vegyeskórust.

Így vall magáról:

„Tízéves koromban éppen a Párkányi Művészeti Alapiskola kisdiákjaként határoztam el, hogy én itthon szeretnék zenetanár lenni. Nem bántam meg, hiszen ez a világ legszebb hivatása. A zene, a művészet hatalmas lehetőséget ad, de egyben felelősséget is ruház az emberre. Módunk van odafigyelni és hatni legdrágább kincseink, gyermekeink érzelmi és lelki fejlődésére.”

E lovagrendi kitüntetést kellő alázattal és bizonyára mélyen meghatódva élte át a visegrádi várban az övéi között – mert ezen az ünnepen is nemcsak ünnepelt volt, hanem „dolgozott” is.

Az ünnepségen jelen voltak felvidéki rendtársai is, sőt rajta kívül további felvidéki személyiségekkel gyarapodott a Szent György Lovagrend tagsága.

Ők példaképek a hazai közösségekben, mert nemcsak közösséget építenek, hanem nemzeti elkötelezettséggel dolgoznak népünk és kultúránk megmaradásáért.

Gratulálunk Papp Katalinnak Párkányból, és a többi felvidéki kitüntetettnek.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma