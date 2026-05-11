Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint bár lassan, de jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal

Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad – hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap.

A diplomata az ABC News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy Donald Trump elnök megad „minden esélyt” a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét harci cselekményeket rendelne el.

Hozzátette, hogy

Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatná az Irán elleni bombatámadásokat.

Az elmúlt napokban iráni és amerikai részről is elszórtan végrehajtott katonai cselekményekkel kapcsolatban Mike Waltz kijelentette, hogy Donald Trump határoz arról, mit tekint az április első fele óta érvényben lévő tűzszünet megsértésének.

Az amerikai haderő középső parancsnoksága vasárnap azt közölte, hogy

az iráni kikötőkre elrendelt blokád jegyében már 51 Iránból indult hajót fordított vissza, illetve nem engedett eljutni iráni rendeltetési helyére.

Egy iráni drón szintén vasárnap eltalált egy amerikai tulajdonban lévő, a katari Doha partjainak közelében horgonyzó üres teherhajót. Az incidensben senki nem sérült meg.

