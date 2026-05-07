Trump szerint közel lehet az atomprogramról szóló megállapodás Iránnal
Donald Trump amerikai elnök szerint „nagyon reális” esély van arra, hogy az Egyesült Államok megállapodásra jusson Iránnal. Az amerikai elnök azt állította, Teherán beleegyezett abba, hogy soha nem lesz atomfegyvere, ezt azonban az iráni vezetés egyelőre nem erősítette meg.

Trump szerdán, az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Irán megállapodást akar kötni, és kész tárgyalni. Mint mondta, az elmúlt 24 órában „nagyon jó tárgyalások” zajlottak, és szerinte reális esély mutatkozik az egyezségre.

Az amerikai elnök korábban azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok hozzájut majd Irán dúsítotturán-készleteihez, amelyeket végül amerikai területre szállítanának. A teheráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy ilyen tervről lenne szó.

A BBC szerint Trump beszédében arra is utalt, hogy Irán végül kénytelen lesz megállapodni. „Meglátjuk, elfogadják-e vagy sem. Ha nem, rövid időn belül akkor is el kell majd fogadniuk” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump kijelentései összhangban állnak korábbi, Truth Socialön közzétett bejegyzésével, amelyben azt ígérte: ha a tárgyalások kudarcot vallanak, az Egyesült Államok újraindítja és fokozza a támadásokat.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmáíl Bakájí szerdán azt közölte, hogy az amerikai tervet és javaslatot továbbra is vizsgálják. Hozzátette: Teherán akkor ismerteti álláspontját a közvetítő szerepet betöltő Pakisztánnal, ha véglegesítette saját véleményét.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

