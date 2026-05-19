Idén is közös éneklésre hívja a világ magyarságát Szarka Tamás

Nyolcadik alkalommal hívja közös éneklésre a Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságát Szarka Tamás. A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó Kézfogás 2026 kezdeményezés az elmúlt évek során a nemzeti összetartozás egyik meghatározó közösségi eseményévé nőtte ki magát, amelyhez évről évre egyre több intézmény, pedagógus és diák csatlakozik határon innen és túl.

Mint az esemény hivatalos oldalán hangsúlyozzák, a 2026-os központi rendezvénynek az Esztergomi bazilika ad otthont június 4-én, 11 órától, ahol Szarka Tamás személyesen vezeti majd a közös éneklést.

A szervezők kiemelik:

A kezdeményezés lényege, hogy a világ különböző pontjain egyszerre éneklő magyar gyermekek és közösségek lélekben kapcsolódjanak össze a nemzeti összetartozás jegyében.

Az esemény hivatalos felületén hozzáteszik, a program szerint 10:30-tól várják az érkezőket, 11 órakor kezdődik Szarka Tamás rövid koncertje és a közös éneklés, a rendezvény pedig 11:30-kor zárul. A szervezők azt is megjegyzik, hogy a közös éneklésről videófelvétel készül.

A kezdeményezés mögött álló SZARKA TAMÁS Művészeti Alapítvány felhívása szerint azok az intézmények, amelyek személyesen szeretnének részt venni az esztergomi eseményen, a Kézfogás hivatalos oldala felületen regisztrálhatnak, részvételi szándékukat és a várható létszámot pedig a szervezők e-mail-címén jelezhetik. A rendezvény felelős szervezője Csikmák Mónika.

Az esemény oldalán arra is emlékeztetnek, hogy a Kézfogás című szerzemény már évekkel ezelőtt megszületett, mielőtt a szélesebb közvélemény előtt ismertté vált volna, mára azonban sokan a nemzeti összetartozás himnuszaként emlegetik.

A közös éneklés hagyománya 2019-ben indult útjára, és azóta minden esztendőben több tízezren adják elő egy időben a dalt a Kárpát-medencében és világszerte a Nemzeti Összetartozás Napján.

A szervezők aláhúzzák:

A kezdeményezés célja, hogy közös énekléssel és tánccal erősítsék a magyarság összetartozását, hiszen – mint fogalmaznak – a hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze, amely megmaradásuk egyik legfontosabb záloga. Közkívánatra idén már az Otthon vagyunk című dallal is lehet csatlakozni az eseményhez.

A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy – amint arra Szarka Tamás közösségi oldalán is felhívta a figyelmet – már több mint 200 intézmény csatlakozott az idei közös énekléshez.

A Kézfogás rendezvénysorozat az elmúlt években a Felvidéki Magyar Értéktár legmagasabb értékszintjére is bekerült „Szarka Tamás: Kézfogás a nemzeti összetartozás ünnepén” név alatt, ami tovább erősíti a kezdeményezés közösségi és nemzetpolitikai jelentőségét.

A szervezők minden érdeklődő intézményt és közösséget arra biztatnak, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A regisztráció a Kézfogás regisztrációs felületén érhető el.

BN/Felvidék.ma