Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Felvidék.ma
Erik Tomáš (Fotó: GVH)

Áprilisban már az egymást követő harmadik hónapban csökkent a munkanélküliség az összes megyében, és a járások többségében is. A produktív korban levő lakosság körében 3,96%-os – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség, és közelít a tavalyi történelmi rekordhoz” – emelte ki a miniszter. A 15 legrosszabb helyzetben levő járásból 12-ben kevesebb az állástalan.

A betöltetlen állások száma pedig elérte a 130 634-et, márciushoz képest itt 6481 a növekedés.
Több mint 17 ezren kerültek ki a munkaügyi hivatalok nyilvántartásából, a miniszter szerint 80%-uk állást talált.

„A maradék 20%-ot azok teszik ki, akik saját kérésükre töröltették magukat a nyilvántartásból, mert nem akarnak ellenőrzéseket, illetve mi zártuk ki őket az együttműködés hiánya miatt. Egy részük valószínűleg külföldre távozott”

– tette hozzá Tomáš.

Áprilisban 1909 külföldi munkavállaló érkezett az országba, és 1332-en mentek külföldre dolgozni.

„Tehát többen érkeztek, mint ahányan külföldre távoztak dolgozni”

– jegyezte meg a miniszter.

Tomáš közlése szerint a nyilvántartásból kikerülők közül 1517-en indítottak egyéni vállalkozást vagy váltottak ki vállalkozói engedélyt, míg ezekből a szegmensekből 830-an kerültek vissza a munkanélküliek jegyzékébe.

TASR/Felvidék.ma

