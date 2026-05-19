Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Áprilisban már az egymást követő harmadik hónapban csökkent a munkanélküliség az összes megyében, és a járások többségében is. A produktív korban levő lakosság körében 3,96%-os – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.
„Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség, és közelít a tavalyi történelmi rekordhoz” – emelte ki a miniszter. A 15 legrosszabb helyzetben levő járásból 12-ben kevesebb az állástalan.
A betöltetlen állások száma pedig elérte a 130 634-et, márciushoz képest itt 6481 a növekedés.
Több mint 17 ezren kerültek ki a munkaügyi hivatalok nyilvántartásából, a miniszter szerint 80%-uk állást talált.
„A maradék 20%-ot azok teszik ki, akik saját kérésükre töröltették magukat a nyilvántartásból, mert nem akarnak ellenőrzéseket, illetve mi zártuk ki őket az együttműködés hiánya miatt. Egy részük valószínűleg külföldre távozott”
– tette hozzá Tomáš.
Áprilisban 1909 külföldi munkavállaló érkezett az országba, és 1332-en mentek külföldre dolgozni.
„Tehát többen érkeztek, mint ahányan külföldre távoztak dolgozni”
– jegyezte meg a miniszter.
Tomáš közlése szerint a nyilvántartásból kikerülők közül 1517-en indítottak egyéni vállalkozást vagy váltottak ki vállalkozói engedélyt, míg ezekből a szegmensekből 830-an kerültek vissza a munkanélküliek jegyzékébe.
TASR/Felvidék.ma