Tízből négyen már az élelmiszeren is spórolnak Szlovákiában

Az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a, még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni – derült ki az AKO ügynökség felméréséből, melyet az EOS KSI Szlovákia társaság számára készített április végén, 1000 megkérdezett bevonásával.

„Kénytelen korlátozni a családja kiadásait? Ha igen, milyen területeken?” – erre válaszoltak a megkérdezettek.

40%-uk az élelmiszereken spórol, 50,9%-uk a ruha- és cipővásárláson, 50,1%-uk a kikapcsolódással kapcsolatos költségeken, 43,3%-uk a nyaraláson. A megkérdezettek több területet is megjelölhettek, ezért haladja meg az összesítés a 100%-ot.

„A nyaralást el lehet halasztani, az éttermi vacsorát is ki lehet hagyni. De ha már tízből négyen az élelmiszeren is kénytelenek spórolni, az azt jelenti, hogy az anyagi nehézségeik mindennaposak. Nap mint nap döntést kell hozniuk, hogy mit tudnak megvenni, és mit nem” – mondta Václav Hřích, az AKO ügynökség igazgatója.

A megkérdezettek 37,1%-a válaszolta, hogy idén már egyáltalán nem jár vendéglátóhelyre, gyorsétterembe, és nem hozat ételt, 31,6% lemondott a nyaralásról, 31,6% az ajándékvásárlásról, 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más ilyen apró örömről is lemondott.

A kiadások csökkentése azonban nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevesebb élelmiszert vásárol a család. Valószínűleg az olcsóbb termékeket választják, jobban megtervezik a bevásárlásokat, és kerülik az ételpazarlást – tette hozzá az ügynökség.

„Ha valakik már az élelmiszeren kénytelenek spórolni, az azt jelenti, hogy minden más kiadást is alaposan mérlegelnek. Ilyen helyzetben nem segít egy-egy szerényebb bevásárlás, minden kiadást mérlegelni kell, és figyelni a családi költségvetést. A pénzügyi problémák megelőzése gyakran ott kezdődik, hogy időben tisztába kerülünk a saját lehetőségeinkkel” – mondta Peter Dvornák, az EOS KSI igazgatója.

tasr/Felvidék.ma