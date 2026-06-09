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A Bodollói-tavak festői környezetében zajlott a Lake Fest 2026

BP
BP
Fotó: Zborai Imre

A Bodollói-tavak festői környezete adott otthont a Lake Fest 2026 rendezvénynek, amely idén a hagyományőrzés, a családi kikapcsolódás és a jelentős jubileum jegyében zajlott. A fesztivál keretében megemlékeztek Bodolló és Szepsi egyesülésének 40. évfordulójáról.

A délelőtti programok között szerepelt a hagyományos ételek főzőversenye, amelyen tizennégy csapat mutatta be a régió gasztronómiai örökségét. A jubileumi megemlékezés egyik kiemelt mozzanata volt a bodollói kultúrház falán elhelyezett emléktábla ünnepélyes leleplezése, amely a két településrész négy évtizedes közös történetének állít emléket.

A délután központi eseménye az új jurta ünnepélyes átadása volt, amely a „Strážcovia mokradí v kruhu času” (A lápok strázsái az idő körében) című projekt keretében valósult meg a Kassa Megyei Önkormányzat Terra Incognita programjának támogatásával.

Az avatáson részt vett Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke, Slavomír Borovský, Szepsi város polgármestere, valamint Lenka Vargová Jurková, a Košice Región Turizmus igazgatója.

Az ünnepség során jelképes cseresznyefa-ültetésre is sor került.

Fotó: Zborai Imre

A rendezvényt gazdag kulturális és hagyományőrző programok színesítették

A látogatók gyermek- és ifjúsági csoportok fellépéseit, sportbemutatókat, valamint a Karcagról érkezett huszárok és történelmi íjászok látványos előadásait tekinthették meg. A jurta megnyitását követően annak történetéről és szerepéről is hallhattak előadást az érdeklődők.

A szervezők a családokra is gondoltak: egész nap kézműves-foglalkozások, lovaglás, kisvonat, kenutúrák és számos gyermekprogram várta a látogatókat a Bodollói-tavak területén.

A fesztivál zenei programjának csúcspontját Tabáni István koncertje jelentette, aki nagy sikerrel lépett színpadra a tóparti rendezvényen. A nap hagyományosan tombolasorsolással zárult.

A Lake Fest 2026 ismét bizonyította, hogy a közösségi összefogás, a hagyományok ápolása és a természeti értékek bemutatása egyszerre képes erősíteni a helyi identitást és maradandó élményt nyújtani a látogatóknak. A jubileumi megemlékezés és az új jurta átadása méltó módon gazdagította Bodolló és Szepsi közös történetének újabb fejezetét.

BP/Felvidék.ma

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