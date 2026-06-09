Tihanyban elkezdődött a Rovás Nyári Szabadegyetem 2026-os évada

Június 8-án kezdetét vette a Rovás Nyári Szabadegyetem első idei művésztelepe a Balaton partján, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepén.

A tíznapos alkotótáborban magyar, szlovák és lengyel művészek dolgoznak együtt, folytatva azt a több évtizedes hagyományt, amely a Rovás nemzetközi művészeti és kulturális közösségét jellemzi. A művésztelep június 17-ig tart.

A tihanyi helyszín a Magyar Képzőművészeti Egyetem Somogyi József Művésztelepének ad otthont, amely hosszú ideje fontos találkozóhelye a kortárs képzőművészeti alkotómunkának.

A Rovás Nyári Szabadegyetem jóval több egy hagyományos alkotótábornál

A szervezők célja, hogy olyan szellemi és kulturális műhelyt hozzanak létre, ahol különböző nemzedékek, nemzetek és művészeti irányzatok képviselői találkozhatnak egymással. A program középpontjában a párbeszéd, az együttgondolkodás és a közös alkotás áll. A Rovás közössége évek óta azon dolgozik, hogy a művészet nyelvén teremtsen kapcsolatot emberek és kultúrák között, erősítve a közép-európai térség együttműködését és kulturális sokszínűségét.

A 2026-os évad során Tihany mellett Gombaszög és Debrőd is helyszíne lesz a szabadegyetem programjainak.

A szerkesztőségünkhöz eljutatott tájékoztató szerint a különböző művésztelepek és szimpóziumok lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők ne csupán alkotásaikat mutassák be, hanem közös gondolkodás révén új kapcsolatokat és együttműködéseket is kialakítsanak. Mindeközben a kulturális párbeszéd egy másik jelentős eseményen is megjelenik.

Június 8. és 13. között rendezik meg a Mozaika Fesztivált, amely Kassa megye nemzetiségi kisebbségeinek kultúráját mutatja be.

Kassa, Stósz, Mecenzéf, Királyhelmec, Rozsnyó, Szepsi, Nagymihály, Tőketerebes, Podlesok-Hrabušice és Igló településein koncertek, színházi előadások, beszélgetések, workshopok és kézműves programok várják az érdeklődőket.

Kovács Ágnes programigazgató a Felvidék.ma-nak elmondta, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a régióban élő közösségeket, valamint bemutassa azt a kulturális gazdagságot, amely a Kassai kerület nemzetiségi sokszínűségéből fakad.

Mint megtudtuk, a Rovás szervezet interaktív művészeti programokkal kapcsolódik be a rendezvénybe, lehetőséget kínálva a látogatóknak arra, hogy közvetlenül is találkozzanak a kortárs művészet különböző formáival.

A fesztivál egyik különleges színfoltja lesz június 12-én a kassai Rodostó udvarban megrendezett gasztronómiai bemutató, ahol a B!stRovás étterem várja a vendégeket.

A látogatók megkóstolhatják az étterem díjnyertes fogásait, köztük a hagyományos halászlét és a töltött káposztát. Az étterem nemrég első helyezést ért el a „Chute nás spájajú” – „Az ízek összekötnek bennünket” – fesztiválon, így különös jelentőséggel bír, hogy a Mozaika Fesztivál közönsége számára is bemutatkozik.

A Rovás idei nyári programjaival a művészet és a kultúra nemcsak értékeket közvetít, hanem közösségeket is épít. Legyen szó a tihanyi alkotótáborról, a gombaszögi találkozásokról vagy a kassai régió kulturális fesztiváljairól, a közös élmények és az egymás iránti nyitottság jelentik azt a hidat, amely összeköti Közép-Európa népeit.

Rovás / HE, Felvidék.ma