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Nem fog tárgyalni a parlament Tibor Gašpar alelnök leváltásáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tibor Gašpar (Fotó: SITA/Kancelária NR SR)

Elutasította a parlament a Tibor Gašpar (Smer-SD) alelnök leváltására vonatkozó rendkívüli ülés programjának megszavazását, így Richard Raši (Hlas-SD) házelnök befejezettnek nyilvánította az ülést. Leváltását a PS képviselőnői kezdeményezték a Tisztítótűz-ügy miatt, melyben Gašpar vádlottként szerepel.

A PS szerint Gašpar a parlament alelnökeként igyekszik „olyan intézkedéseket kikényszeríteni, amelyek közvetlenül vagy áttételesen kapcsolódhatnak a saját büntetőügyéhez, vagy a körülötte levők elleni büntetőeljárásokhoz”, és erre használja ki parlamenti szerepléseit is. Ezzel visszaél a parlamenti alelnöki tisztségével, és a személyes érdekeit érvényesíti.

„Garantálni kell, hogy a parlament tisztségviselői úgy gyakorolják a hatalmukat, hogy az ne kérdőjelezze meg a feddhetetlenségüket és a jogállamiság tiszteletét” – emelték ki a PS képviselőnői a javaslatuk indoklásában.

Gašpar szerint a leváltására tett kísérlettel Michal Šimečka anyjának ügyéről akarják elterelni a figyelmet, és az ellenzék, valamint a média kelt hisztériát a személye körül.

A Tisztítótűz-ügy (Očistec) tárgyalása, amelyben Gašpar vádlottként szerepel, június 8-án kezdődött. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb vezetésében, a 2012 és 2018 közötti időszakban.

TASR

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