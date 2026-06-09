Öt új tanulmányi szak lesz a középiskolákban a 2026/2027-es tanévben – derül ki az oktatási minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátott rendeletéből.

Ezek a műanyag-feldolgozó operátor, az intelligens technológiák, a digitális technológiák programozása, a műanyag-feldolgozó technikus, valamint vegyi- és gyógyszeripari technikus szakok.

A tájékoztatás szerint a változtatással az oktatási törvény módosítására is reagálnak, amely egy új középiskola-típust vezet be: az ipari középiskolát. Az ide tartozó tanulmányi szakokon a 2027/2028-as tanévtől indulna az oktatás. Ehhez az iskolatípushoz tartozna a gépészet és egyéb fémfeldolgozó ipar, az elektrotechnika, az építőipar, a geodézia és kartográfia, valamint a közlekedés, a posta és távközlés.

A tervek szerint idén szeptember 1-től lép életbe a rendelet.

TASR