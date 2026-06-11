Besztercebányára látogat a világhírű felvidéki magyar építész unokája

Besztercebányára látogat pénteken, június 12-én Alvin Hudec, a besztercebányai születésű jelentős építész, Hudec László unokája, akinek munkássága jelentősen befolyásolta a modern Sanghaj arculatát. Tartózkodása során több olyan helyszínt is felkeres, amely a Hudec család és a város történetéhez kapcsolódik.

Alvin Hudec Hudec László legidősebb fiának a fia, jelenleg a családi archívum jelentős részének gondozója. Őrzi a nagyapja életéhez kapcsolódó történelmi dokumentumokat, fényképeket, filmfelvételeket és személyes tárgyakat. Besztercebányára feleségével, Anne-nel érkezik.

„Programjában szerepel az Állami Levéltár, a Dominik Skutecký-villa, az Állami Tudományos Könyvtár, a Lazovná utcai evangélikus temető és a Hudec család sírboltjának meglátogatása. Részt vesz egy kommentált városnézésen is Eva Furdíková vezetésével, amelynek során felkeresi a Hungaria épületét és további, Hudec László munkásságához kapcsolódó objektumokat” – mondta Antónia Jurečková, a Besztercebányai Városi Hivatal munkatársa.

A program része lesz a Hudec Lászlónak szentelt aktuális kiállítás megtekintése a Späth-villában, valamint Körmöcbánya meglátogatása is.

Hudeccel együtt pekingi filmesek delegációja is Besztercebányára érkezik. A stáb 2023-ban Besztercebányán forgatta a Hudec című dokumentumfilmet, jelenleg pedig olyan dokumentumfilmen dolgozik, amely Hudec László életét és építészeti munkásságát nemzetközi összefüggésben mutatja be.

„Alvin Hudec és a filmes delegáció látogatása újabb jelentős lépés annak a nemzetközi ismertségnek az építésében, amely az építész személyéhez kapcsolódik. Munkássága túllépte Szlovákia határait, és jelentősen befolyásolta a modern Sanghaj arculatát” – állapította meg Ján Nosko, Besztercebánya polgármestere.

A besztercebányai önkormányzat partnereivel együtt hosszú távon valósít meg olyan tevékenységeket, amelyek a város egyik legjelentősebb személyiségének örökségét mutatják be. Tavaly a szlovák nemzeti felkelés emlékműve alatt levetítették a Hudec című dokumentumfilmet, a látogatók pedig megtekinthették jelentős épületeinek fotóiból készült kiállítást, valamint azt a fényinstallációt is, amely a sanghaji ikonikus Park Hotelre emlékeztetett. Ez Hudec egyik legismertebb alkotása.

Az építész életének és munkásságának feltérképezése szempontjából fontos lépés volt a 2024 márciusában Sanghajba tett munkalátogatás is. „Célunk az volt, hogy összegyűjtsük az anyagokat egy új, interaktív kiállítás létrehozásához, amelyet Hudec Lászlónak szeretnénk szentelni, mégpedig éppen a mi városunkban” – tette hozzá Tomáš Pastorok, a városi hivatal idegenforgalmi osztályának vezetője.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk