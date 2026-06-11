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Mérsékelt előrelépés: Szlovákia 23. az EU Prosperitási indexében

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Szlovákia a legfrissebb Prosperitási indexben a tavalyi évhez képest egy hellyel előrébb lépett, és az Európai Unió 27 országa között a 23. helyen végzett. A mérsékelt javulás ellenére az ország továbbra is a rangsor alsó részében foglal helyet, és a fejlettebb uniós államokhoz képest főként a gazdaság teljesítőképességében marad el. Szlovákia 2026-ban Közép-Európa leggyengébben növekvő gazdaságai közé fog tartozni – derül ki a Prosperitási index negyedik kiadásából, amelyet csütörtökön mutatott be a Szlovák Takarékpénztár.

„A háztartások helyzete valamelyest javult abban a tekintetben, hogy a lakhatási kiadásaik a rendelkezésre álló jövedelmükhöz viszonyítva más országokhoz képest kissé kedvezőbben alakultak. Ez annak köszönhető, hogy a jelzáloghitelek kamatlábai tavaly csökkentek, miközben az energiaárakat a legtöbb ember számára befagyasztották” – ismertette Szlovákia mérsékelt javulásának okait a Prosperitási indexben Mária Valachyová, a Szlovák Takarékpénztár vezető közgazdásza.

A szakértő szerint ez a helyzet idén valószínűleg megváltozik, mivel a kamatlábak ismét emelkedtek, és az Európai Központi Bank várhatóan tovább növeli azokat. Az energiaárakat sem lehet örökké befagyasztani. „A háztartások kiadásai valószínűleg emelkedni fognak” – mondta.

Szlovákia alacsony helyezése a rangsorban azzal függ össze, hogy gazdaságilag továbbra is szegényebb a nyugati országoknál.

„A versenyképességünk is romlott. Az adókat talán túlságosan is megemeltük, a vállalatok jövedelemadója magas” – figyelmeztetett Valachyová, hozzátéve, hogy a természetes személyek adói is emelkedtek, és a tranzakciós adó sem segített. Szerinte a túl nagy adóteher nem kedvez a versenyképességnek.

Valachyová a kutatás-fejlesztési és oktatási kiadások növelését, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció nagyobb mértékű kihasználását, valamint az Európával való szorosabb integrációt javasolja. Szerinte jobban kellene élni az uniós tagság előnyeivel, ideértve az euróforrások hatékonyabb felhasználását és a vállalkozói környezet javítását is.

„Bátorságot kellene merítenünk azoknak a lépéseknek a visszafordításához, amelyek nem tesznek jót a gazdaságnak, ilyenek például a túl magas adók, amelyeket csökkenteni kellene. Jobban fel kell készülnünk egy hibrid katonai fenyegetés lehetőségére is” – mutatott rá Valachyová.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

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