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Fiatalabb alapiskolás gyerekek is tanulnak az AI és mentális egészség témájáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A kép illusztráció. (Forrás: pixabay.com)

Az oktatási minisztérium módszertant készített az alapiskolák számára, melynek segítségével az iskolák fiatalabb tanulókkal is foglalkozhatnak a mesterséges intelligencia (AI) és a mentális egészség témájában. Az új módszertan az idősebb tanulók számára készített módszertanra kapcsolódik, fejleszti a fiatalabb tanulók AI-készségeit, mentális ellenállóképességét, valamint egészséges kapcsolatot alakít ki a gyerekek és a digitális világ között – tájékoztatott az oktatási tárca a weboldalán, mely az AI oktatásban való felhasználásával foglalkozik.

A mesterséges intelligencia korábban jelenik meg a gyerekek életében, mint azt meg tudnák érteni.

Az oktatási tárca szerint ezért az AI-t nem csak technológiaként kell kezelni az iskolában, hanem egy átfogó témaként, amely összefügg az érzelmekkel, kapcsolatokkal, figyelemmel és a saját tapasztalataikba vetett bizalommal.

A 11 és 15 év közti korosztálynak már készült módszertan a témáról. Az Emocionálny kompas szervezet által kidolgozott új módszertan a 6 és 10 év közötti gyerekeknek nyújt segítséget az AI és az érzelmek terén.

„A fiatalabb gyerekeknél azonban más módszerrel kell megközelíteni a témát. Főleg játékkal, mozgással, rajzzal, beszéddel és érzéki észrevételeken keresztül tanulnak, és a gyerekek világából származó konkrét szituációkkal találkoznak. A tanárok így biztonságosan, egyszerűen és a tanulók korához mérten tudnak foglalkozni a témával” – pontosított a minisztérium.

A segédanyagok a biztonságra helyezik a hangsúlyt, a feladatok megoldásánál nem a gyerekek, hanem a tanár használja a mesterséges intelligenciát. A tárca szerint a gyerekek így kérdezni tanulnak, és nem alakul ki bennük a késztetés, hogy saját tapasztalataikat és döntéshozásukat a géppel helyettesítsék.

A tevékenységek támogatják a gyerekeket abban, hogy testüket, érzékszerveiket és érzelmeiket fontos információforrásként kezeljék.

Megtanulják megnevezni, amit éreznek, felismerni az érzelmeik fizikai megnyilvánulásait és hogy hogyan kell biztonságosan reagálni nehéz helyzetekben. A feladatok fontos része a kommunikáció is.

Egyik legfontosabb céljuk a tárca szerint emlékeztetni a gyerekeket a valódi világ és a közeli kapcsolatok értékére, rá akarják vezetni a gyerekeket, hogy figyeljenek oda a körülöttük lévő emberekre, segítséget tudjanak kérni és tudatosítsák, hogy a nehéz helyzeteket nem muszáj egyedül megoldaniuk. A tanároknak konkrét útmutatást nyújtanak, hogyan alakítsanak ki biztonságos légkört az osztályban, hogyan fejlesszék az összetartást a tanulók között és hogyan tanítsák meg a gyerekeket, hogy kérdéseikkel egy bizalmas felnőtthöz forduljanak.

TASR/Felvidék.ma

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