Elindult a regisztráció a Nagy Ipoly-takarításra

Már lehet jelentkezni az augusztus 13-a és 15-e között megvalósuló hatodik Nagy Ipoly-takarításra. A közel kétszáz kilométeres szakaszon idén nyáron is önkéntesek bevonásával tisztítják meg a határfolyót.

Mint arról beszámoltunk, a bussai községi hivatalban ismertették a hatodik önkéntes környezetvédelmi akció részleteit, a nagytakarítás időpontjával egyetemben. A hivatalos bejelentés után elindult már a regisztráció is.

Az önkéntes takarítók online módon tudnak jelentkezni az augusztus közepén esedékes rendezvényre.

Mint a szervezők kifejtették: „A Nagy Ipoly-takarítás 2026 célja az Ipoly folyó megtisztítása önkéntesek bevonásával az emberi hanyagság miatt felgyülemlett hulladéktól. A kezdeményezés továbbá lehetőséget ad az egyedülálló természeti és épített környezet, az Ipoly és a környező települések különleges világának megismerésére is.”

Hozzátették, az akcióhoz a szervezők biztosítják a szemétszedéshez szükséges eszközöket, hajókat, továbbá gondoskodnak az önkéntesek napközbeni élelméről, ellátásáról.

Az önkéntes takarítók javarésze a vízről, csónakokból takarítja az Ipolyt, emellett azonban part menti takarítók jelentkezését is várják.

Az online felületen az alap személyi adatok megadása mellett az érdeklődők megjelölik továbbá hogy a folyó melyik szakaszán vesznek részt a munkában, vízi, avagy part menti takarítást vállalnak. Lehetőség van az időpontok bejelölésére, mely napokon tudnak részt venni az akción.

Az adatlap kitöltése után visszajelzést a szervezőktől az adatlapon megadott e-mail címre fognak kapni, amelyben tájékoztatják az Ön számára kijelölt folyószakaszról és a pontos indulási helyszínről. Az online jelentkezési lap ITT érhető el.

„Tegyük idén is tisztává, tegyük együtt zölddé az Ipolyt! Regisztrálj, írd be a dátumot a naptáradba és szólj a barátoknak is!”

– fogalmaznak végezetül a szervezők.

A korábbi évfolyamok Nagy Ipoly-takarításairól ITT, ITT, ITT, ITT, ITT számoltunk be. További információk a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma